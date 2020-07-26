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11:15 (мск), источник: Lenta.Ru

Фигура легкоатлетки Клишиной в купальнике вызвала зависть фанатов

Фигура российской легкоатлетки Дарьи Клишиной в купальнике вызвала зависть фанатов. Пост доступен в Instagram-аккаунте спортсменки.

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19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

На снимке Клишина позирует на фоне водопада в слитном купальнике. «План на субботу — наблюдать за притягательной красотой водопадов», — подписала она. «Вот это фигура…», «Мужу твоему повезет», «Слишком красивая!» — отметили подписчики в комментариях.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее похожие фотографии легкоатлетки вызвали сомнения у фанатов. Тогда она выложила три снимка и предложила подписчикам выбрать лучший.

Клишина — двукратная чемпионка Европы и серебряный призер чемпионата мира 2017 года. С 2013 года она живет и тренируется в США.

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