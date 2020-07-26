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14:12 (мск), источник: ТАСС

Серебряный призер ЧМ-2019 в ходьбе Мизинов будет тренироваться в Кисловодске до 20 августа

По словам старшего тренера сборной России группы выносливости Дмитрия Зорина, первый сбор в Кисловодске проходит по плану.

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Источник: AP 2020

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Обладатель серебряной медали чемпионата мира 2019 года в ходьбе на 20 км Василий Мизинов примет участие и во втором тренировочном сборе, который пройдет на базе «Юг Спорт» в Кисловодске с 1 по 20 августа. Об этом сообщил ТАСС старший тренер сборной России группы выносливости Дмитрий Зорин.

«Второй летний сбор легкоатлетов из группы выносливости пройдет с 1 по 20 августа также на базе “Юг Спорт” в Кисловодске, — сказал Зорин. — В нашу группу входят бегуны на дистанции от 800 м до 10 000 м и стипль-чез, а также ходоки. В числе тех, кто продолжит подготовку к сезону в Кисловодске будет и серебряный призер последнего чемпионата мира в ходьбе Василий Мизинов. Сейчас в Кисловодске достроили трассу для спортивной ходьбы, и этот спортсмен впервые приехал сюда».

По словам тренера, первый сбор в Кисловодске, который стартовал 1 июля и завершится 31 июля, проходит по плану. «Для нас созданы хорошие условия для тренировок, никаких накладок в подготовке нет. Временные ограничения, вызванные пандемией коронавируса, нам не мешают, это намного лучше, чем сидеть дома на самоизоляции», — отметил собеседник ТАСС.

«После окончания второго сбора бегуны на средние дистанции отправятся на Мемориал Знаменских, который должен пройти в Жуковском с 21 по 22 августа. Ходоки же спустятся на равнину, чтобы акклиматизироваться и выйти на пик формы к чемпионату России, который, по последней информации, должен пройти в начале сентября в подмосковном Воронове. Хочется добавить, что постоянные изменения календаря неблагоприятно отражаются на психологическом состоянии спортсменов, они очень устали от неопределенности», — добавил тренер.

«Что касается призеров чемпионатов мира по спортивной ходьбе Сергея Широбокова и Елены Лашмановой, то они сейчас готовятся к сезону у себя дома», — заключил Зорин.

Лашманова является победительницей Игр-2012 и чемпионата мира 2013 года в ходьбе на 20 км. Широбоков на этой же дистанции был вторым на ЧМ-2017 в Лондоне.

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