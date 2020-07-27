Ганус и Пахноцкая примут участие в первом заседании комиссии по восстановлению ВФЛА

Источник: РИА "Новости"

Пресс-служба ВФЛА сообщила в четверг о том, что 27 июля должно состояться заседание комиссии по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики в Международной ассоциации легкоатлетических ассоциаций (World Athletics). Заседание пройдет в формате видеоконференции.

«Представители РУСАДА входят в комиссию по восстановлению ВФЛА с момента ее формирования согласно решению совета World Athletics, поэтому примут участие в первом ее заседании», — заметила Пахноцкая.

12 марта совет World Athletics принял решение о возобновлении процесса восстановления членства ВФЛА и выдачи нейтрального статуса российским легкоатлетам. При этом российская организация была оштрафована на $5 млн за причастность ее бывшего руководства во главе с Дмитрием Шляхтиным к фальсификации документов, чтобы объяснить причины пропуска допинг-контроля серебряного призера чемпионата мира по прыжкам в высоту Данила Лысенко.

World Athletics рекомендовала ВФЛА создать комиссию по восстановлению членства в международной федерации, куда должны войти представители комиссии спортсменов, РУСАДА, Олимпийского комитета России, Министерства спорта РФ, а также два независимых эксперта, выбранных международной федерацией. Как ранее сообщили ТАСС в World Athletics, фамилии экспертов могут стать известны во второй половине июля. От РУСАДА в комиссию по восстановлению вошли генеральный директор агентства Юрий Ганус и его заместитель Пахноцкая.