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13:50 (мск), источник: ТАСС

Второй сбор российских легкоатлетов на базе в Новогорске пройдет с 1 по 31 августа

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Второй учебно-тренировочный сбор российских легкоатлетов на базе в Новогорске пройдет с 1 по 31 августа. Об этом сообщил ТАСС главный тренер национальной команды Юрий Борзаковский.

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«В августе легкоатлеты будут централизованно готовиться на двух федеральных базах — в Новогорске и Кисловодске. Сбор в Новогорске пройдет с 1 по 31 августа, на кисловодской базе “Юг Спорт” — с 1 по 20 августа», — сказал Борзаковский.

«Новогорск примет 62 спортсмена и специалиста, если говорить о спортсменах — это метатели, группа прыжков, многоборцы и спринт, Кисловодск — 37 спортсменов и специалистов, преимущественно, это группа выносливости и ходьба», — добавил главный тренер.

Российские легкоатлеты возобновили централизованную подготовку к сезону 1 июля. Первые после длительного перерыва сборы в Новогорске и Кисловодске должны завершиться 31 июля.

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