Второй сбор российских легкоатлетов на базе в Новогорске пройдет с 1 по 31 августа

«В августе легкоатлеты будут централизованно готовиться на двух федеральных базах — в Новогорске и Кисловодске. Сбор в Новогорске пройдет с 1 по 31 августа, на кисловодской базе “Юг Спорт” — с 1 по 20 августа», — сказал Борзаковский.