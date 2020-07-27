Второй сбор российских легкоатлетов на базе в Новогорске пройдет с 1 по 31 августа
МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Второй
МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Второй
«В августе легкоатлеты будут централизованно готовиться на двух федеральных базах — в Новогорске и Кисловодске. Сбор в Новогорске пройдет с 1 по 31 августа, на кисловодской базе “Юг Спорт” — с 1 по 20 августа», — сказал Борзаковский.
«Новогорск примет 62 спортсмена и специалиста, если говорить о спортсменах — это метатели, группа прыжков, многоборцы и спринт, Кисловодск — 37 спортсменов и специалистов, преимущественно, это группа выносливости и ходьба», — добавил главный тренер.
Российские легкоатлеты возобновили централизованную подготовку к сезону 1 июля. Первые после длительного перерыва сборы в Новогорске и Кисловодске должны завершиться 31 июля.