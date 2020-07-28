Александр Аксинин скончался на 66-м году жизни
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Чемпион Олимпийских игр 1980 года в эстафете 4×100 метров Александр Аксинин скончался в возрасте 65 лет, сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Чемпион Олимпийских игр 1980 года в эстафете 4×100 метров Александр Аксинин скончался в возрасте 65 лет, сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Аксинин ушел из жизни во вторник.
«Всероссийская федерация легкой атлетики выражает соболезнования родным и близким Александра Тимофеевича Аксинина. О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно», — говорится в заявлении ВФЛА.
«Он был глыбой, великий спортсмен. С юношеских лет был в сборной, обладал огромным опытом, установил множество рекордов по всем возрастам. Для нас в сборной он был старшим наставником, — сказал олимпийский чемпион Николай Сидоров. — Огромный опыт эстафет за его плечами, когда мы бегали вместе, он был самым старшим среди нас, всегда был основой эстафеты, на нем все держалось. При всех его успехах всегда был очень дружелюбен, всегда поддерживал, помогал советами, удивительный человек. Неимоверно жаль, что так рано ушел от нас. Искренние соболезнования родственникам и друзьям, всем, кто его знал. Большая утрата для нашей легкой атлетики, для бегового сообщества».
Кроме золота на Играх в Москве на счету Аксинина бронзовая награда Олимпиады 1976 года в эстафете. В 1982 году Аксинин завоевал золото на чемпионате Европы, также он трижды выигрывал чемпионаты СССР.