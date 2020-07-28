Текущие события
Футбол. Зарубежный
28.07
Интер
Наполи
20
Футбол. Зарубежный
28.07
Парма
Аталанта
12
Футбол. Зарубежный
20:30
Лацио
Брешиа
Футбол. Зарубежный
20:30
Сассуоло
Дженоа
Футбол. Зарубежный
20:30
Удинезе
Лечче
Футбол. Зарубежный
20:30
Сампдория
Милан
Все события
Фоторепортажи
9Золотой дубль «Зенита»
8Магомед Исмаилов победил Александра Емельяненко на турнире АСА
28 июля, источник: Спорт РИА Новости

Александр Аксинин скончался на 66-м году жизни

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Чемпион Олимпийских игр 1980 года в эстафете 4×100 метров Александр Аксинин скончался в возрасте 65 лет, сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Аксинин ушел из жизни во вторник.

«Всероссийская федерация легкой атлетики выражает соболезнования родным и близким Александра Тимофеевича Аксинина. О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно», — говорится в заявлении ВФЛА.

Читайте также
«Было грустно и обидно»

«Он был глыбой, великий спортсмен. С юношеских лет был в сборной, обладал огромным опытом, установил множество рекордов по всем возрастам. Для нас в сборной он был старшим наставником, — сказал олимпийский чемпион Николай Сидоров. — Огромный опыт эстафет за его плечами, когда мы бегали вместе, он был самым старшим среди нас, всегда был основой эстафеты, на нем все держалось. При всех его успехах всегда был очень дружелюбен, всегда поддерживал, помогал советами, удивительный человек. Неимоверно жаль, что так рано ушел от нас. Искренние соболезнования родственникам и друзьям, всем, кто его знал. Большая утрата для нашей легкой атлетики, для бегового сообщества».

Кроме золота на Играх в Москве на счету Аксинина бронзовая награда Олимпиады 1976 года в эстафете. В 1982 году Аксинин завоевал золото на чемпионате Европы, также он трижды выигрывал чемпионаты СССР.

Читайте также
 'Лучшее решение в моей жизни': она бросила автоспорт ради съемок в порно
Богиня Копакабаны делает с мячом такое, что вам и не снилось
«Спартак» предложил Александру Кокорину трехлетний контракт
Совет — не любовь: закроют ли российскую легкую атлетику?
Фанаты киевского «Динамо» встретили Луческу матерными кричалками
«Барселона» может наказать игрока за отказ играть в плей-офф ЛЧ
Cadena SER: Денис Черышев отказался переходить в «Зенит»
9 клубов АПЛ просили отстранить «Манчестер Сити» от еврокубков
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь