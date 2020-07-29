Совет — не любовь: закроют ли российскую легкую атлетику навсегда

Источник: РИА "Новости"

Допинговый кризис в российской легкой атлетике, который продолжается вот уже пять лет, рискует достичь новой критической точки. Из-за невыплаты многомиллионного штрафа Совет World Athletics (WA) — его заседание пройдет 29—30 июля — может перевести нашу национальную федерацию из статуса «временно отстраненной» в категорию «лишенной признания». Это значит, что с точки зрения мирового легкоатлетического сообщества этот вид спорта в России перестанет существовать. А все наши атлеты лишатся возможности выступать на Олимпиаде и других крупных стартах. Однако, как рассказал «Известиям» новый советник главы ВФЛА Максим Журило, шанс наладить отношения всё же есть.

Потеряли контакт с Коэ

Сага с отстранением Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) началась в 2015 году из-за допинговых обвинений. Но сейчас отношения с WA так запутались, что вариантов их урегулировать практически нет. Слишком много ошибок совершили предыдущие руководители ВФЛА Дмитрий Шляхтин и Евгений Юрченко. Оба были вынуждены досрочно уйти в отставку, но ситуацию это не улучшило. Справедливости ради, глава WA Себастьян Коэ тоже не проявляет гибкости. Например, международная федерация отказалась считать пандемию форс-мажором и сдвигать сроки выплаты огромного штрафа за допинговое дело прыгуна в высоту Данила Лысенко.

Дедлайном было назначено 1 июля. Самостоятельно ВФЛА к этому сроку денег не нашла, а руководители российского спорта сочли, что помогать нецелесообразно — с учетом того что выплата не решает никаких проблем, помимо допуска наших спортсменов до соревнований под нейтральным флагом, и то не факт, с учетом того, что летний международный сезон по-прежнему под вопросом из-за коронавируса.

Прыгун в высоту Данил Лысенко | Источник: РИА "Новости"

— Непонятно, почему на ВФЛА наложили именно такую сумму штрафа: $5 млн и еще $5 млн условно, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший президент ВФЛА Валентин Балахничев. — Чем это обосновано? Почему не $300 тыс. или $1 млн? Раньше таких прецедентов не было. По-хорошему, нам надо идти в CAS и разобраться, на чем основаны такие суммы. Поэтому я полностью поддерживаю решение уже бывшего президента Юрченко не платить этот штраф. Шантажистам только стоит заплатить копейку, и они от тебя уже никогда не отстанут.

Как бы то ни было, факт нарушения обязательств налицо, и теперь у World Athletics есть повод либо наложить на Россию дополнительный штраф (еще в $5 млн) либо окончательно разорвать отношения с ВФЛА.

По мнению Валентина Балахничева, одна из главных проблем российской легкой атлетики — отсутствие сильного переговорщика. Многие считают, что им могла бы стать двукратная олимпийская чемпионка, глава комиссии спортсменов ВФЛА Елена Исинбаева.

Двукратная олимпийская чемпионка, глава комиссии спортсменов ВФЛА Елена Исинбаева | Источник: РИА "Новости"

— Елена Исинбаева не подходит на эту роль, ведь она является членом комиссии спортсменов МОКа, — пояснил Валентин Балахничев. — Она не может одновременно представлять МОК, который поддерживает WA, и нашу страну. Кого я вижу оптимальным кандидатом? Трудно сказать, в последнее время мы потеряли контакт с Себастьяном Коэ. Он не встречался даже с Дмитрием Шляхтиным. Плюс задача стоит достаточно большая. Надо вести работу с членами совета WA. Там есть люди, которые поддерживают нас, но с ними нужно поддерживать постоянный диалог. От их голосов многое зависит.

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Спасет ли ситуацию Журило

Формально у Совета WA нет полномочий забанить Россию на века — этот вопрос в компетенции Конгресса международной федерации, который намечен на конец зимы 2021 года. Но Совет прямо сейчас может лишить наших спортсменов права выступать на международных соревнования, а также рекомендовать начать процесс изгнания. В лучшем случае, Совет пойдет на уступки и установит для выплаты штрафа новый дедлайн, возможно, с процентами.

Теоретически у нас есть возможность создать новую федерацию и уже от ее имени подать заявку на возвращение. Но такой способ перезагрузки не избавит от скелетов в шкафу — новой федерации наверняка снова предъявят и миллионные штрафы, и долги, а также поставят на вид дисквалификацию Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Незадолго до Совета WA состоялось заседание комиссии по восстановлению членства ВФЛА. Однако прорывных идей на нем не прозвучало. Решено написать в международную федерацию новое письмо и создать дорожную карту по возвращению признания. Также был назначен новый советник главы ВФЛА по взаимодействую с WA Максим Журило — известный энтузиаст здорового образа жизни. Он сторонник выхода из затянувшегося кризиса мирным путем, без ультиматумов и судов. Но перед угрозой массового исхода российских звезд в сборные других стран времени на спокойные решения сейчас может просто не оказаться.

Новый советник главы ВФЛА по взаимодействую с WA Максим Журило | Источник: strana-rosatom.ru

— Мы консультировались с рядом международных юристов, собрали много точек зрения на сложившуюся ситуацию, — рассказал «Известиям» Максим Журило. — Почти все сходятся во мнении, что сумму штрафа в $10 млн ($5 условно. — «Известия») будет сложно оспорить. При этом, наладив контакт с WA, мы можем вернуться к обсуждению суммы. Сама по себе она беспрецедентная для международного спорта, не совсем ясно, как она сформировалась. Если речь идет об упущенной выгоде, то она довольно высокая для общественной организации. Есть ощущение, что это просто оценка репутационного ущерба. Поэтому думаю, что это не окончательная сумма штрафа и ее снижение вполне можно будет обсудить в будущем. Сейчас не лучшее время.

При этом новый советник главы ВФЛА считает, что у России есть шансы избежать полного бана.

— У нас есть надежда запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда, дав Совету WA понять, что мы готовы сотрудничать, — продолжил Максим Журило. — Мы собрали комиссию по восстановлению ВФЛА, куда вошли генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус, представители ОКР и Минспорта. На верхнем уровне российского спорта все сходятся во мнении, что надо вести активную работу по взаимодействию, наладить диалог с WA. Понятно, что шансов на положительное решение Совета не так много, мы готовы к самым серьезным санкциям. Если нам пойдут навстречу, это будет важный шаг на пути к восстановлению ВФЛА. Как всё будет на деле — узнаем 30-го вечером.