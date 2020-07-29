Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Лацио
Брешиа
Футбол. Зарубежный
20:30
Сассуоло
Дженоа
Футбол. Зарубежный
20:30
Удинезе
Лечче
Футбол. Зарубежный
20:30
Сампдория
Милан
Футбол. Зарубежный
20:30
Верона
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
22:45
Фиорентина
Болонья
Футбол. Зарубежный
22:45
Кальяри
Ювентус
Футбол. Зарубежный
22:45
Торино
Рома
Все события
Фоторепортажи
9Золотой дубль «Зенита»
25Пинок Дзагоева и пушка Облякова: победа ЦСКА в кадрах Sport24
18:19 (мск), источник: ТАСС

Ласицкене и Шубенков обратились за поддержкой к комиссии спортсменов World Athletics

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Российские легкоатлеты Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков попросили поддержки у комиссии спортсменов Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Обращение к главе комиссии Рено Лавиллени оказалось в распоряжении ТАСС.

Наверх
19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

Совет World Athletics на заседании 29—30 июля может принять решение о полном запрете для российских легкоатлетов выступлений на международных соревнованиях в любом статусе. Причиной является отказ ВФЛА выплатить в срок (до 1 июля 2020 года) штраф в размере $5 млн. Совет также может дать рекомендацию конгрессу World Athletics полностью исключить ВФЛА из международной организации. В случае полного исключения ВФЛА сборная России по легкой атлетике может пропустить вторую Олимпиаду подряд.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы уже писали вам в январе, и наша просьба о поддержке остается в силе. На сегодняшний день процедура предоставления нейтрального статуса российским спортсменам приостановлена на неопределенный срок. Мы уже пропустили сезон 2020 года в закрытых помещениях и теперь ищем вашей помощи. Мы, активные спортсмены, полностью выполняем свои обязанности и не можем пропустить еще один международный сезон из-за действий руководства ВФЛА. Мы надеемся, что вы понимаете нас как спортсменов, и мы надеемся на вашу поддержку», — говорится в обращении.

Членство ВФЛА в международной федерации было приостановлено в ноябре 2015 года на фоне допингового скандала в российской легкой атлетике, после отстранение неоднократно продлевалось.

12 марта 2020 года совет World Athletics принял решение о возобновлении процесса восстановления членства ВФЛА и выдачи нейтрального статуса российским легкоатлетам. При этом российская организация была оштрафована на $5 млн за причастность ее бывшего руководства во главе с Дмитрием Шляхтиным к фальсификации документов, чтобы объяснить причины пропуска допинг-контроля серебряного призера чемпионата мира по прыжкам в высоту Данила Лысенко.
Читайте также
 Уайт: Сен-Пьер может стать последним соперником Нурмагомедова в карьере
"Начинались какие-то боли. Было ощущение, будто бы просто разваливаешься"
«Рубин» объявил о подписании контракта с бывшим игроком «Зенита»
Фергюсон захотел боя с Макгрегором
Brand Finance: «Реал» остался самым дорогим футбольным брендом
Клуб АПЛ подаст в суд на Hawk-Eye. Он обвиняет систему в вылете
Россиянин признан болельщиками «Рейнджерс» лучшим игроком сезона
Плющенко: Трусова — лидер группы, но другие хотят ее опередить
Экс-игрок «Зенита» подписал контракт с «Краснодаром»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь