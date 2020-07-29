Ласицкене и Шубенков обратились за поддержкой к комиссии спортсменов World Athletics

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Совет World Athletics на заседании 29—30 июля может принять решение о полном запрете для российских легкоатлетов выступлений на международных соревнованиях в любом статусе. Причиной является отказ ВФЛА выплатить в срок (до 1 июля 2020 года) штраф в размере $5 млн. Совет также может дать рекомендацию конгрессу World Athletics полностью исключить ВФЛА из международной организации. В случае полного исключения ВФЛА сборная России по легкой атлетике может пропустить вторую Олимпиаду подряд.

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«Мы уже писали вам в январе, и наша просьба о поддержке остается в силе. На сегодняшний день процедура предоставления нейтрального статуса российским спортсменам приостановлена на неопределенный срок. Мы уже пропустили сезон 2020 года в закрытых помещениях и теперь ищем вашей помощи. Мы, активные спортсмены, полностью выполняем свои обязанности и не можем пропустить еще один международный сезон из-за действий руководства ВФЛА. Мы надеемся, что вы понимаете нас как спортсменов, и мы надеемся на вашу поддержку», — говорится в обращении.

Членство ВФЛА в международной федерации было приостановлено в ноябре 2015 года на фоне допингового скандала в российской легкой атлетике, после отстранение неоднократно продлевалось.