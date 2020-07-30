Командный ЧМ-2020 по спортивной ходьбе в Минске перенесен
Командный чемпионат мира-2020 по спортивной ходьбе в Минске перенесен на
Командный чемпионат мира-2020 по спортивной ходьбе в Минске перенесен на
Соревнования в столице Белоруссии изначально должны были пройти
Кроме того, World Athletics утвердила даты проведения юниорского чемпионата мира по легкой атлетике, который был так же перенесен
«Срыв, вызванный глобальной пандемией, усложнил планирование международных соревнований на следующие два года, но мы хотим дать как можно больше уверенности нашим спортсменам,