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10:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Командный ЧМ-2020 по спортивной ходьбе в Минске перенесен

Командный чемпионат мира-2020 по спортивной ходьбе в Минске перенесен на 23—24 апреля 2022 года, сообщается на сайте Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics).

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Источник: Спорт РИА Новости

Соревнования в столице Белоруссии изначально должны были пройти 2—3 мая 2020 года, но турнир отменили из-за пандемии.

Кроме того, World Athletics утвердила даты проведения юниорского чемпионата мира по легкой атлетике, который был так же перенесен из-за коронавируса. Соревнования пройдут в Найроби с 17 по 22 августа 2021 года.

«Срыв, вызванный глобальной пандемией, усложнил планирование международных соревнований на следующие два года, но мы хотим дать как можно больше уверенности нашим спортсменам, федерациям-членам, принимающим городам и партнерам. Мы сделали все возможное, чтобы выбрать даты, которые, по нашему мнению, дают нашим спортсменам и организаторам соревнований лучший шанс проявить себя на международной арене», — сказал президент World Athletics Себастьян Коу.

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