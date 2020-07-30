Командный ЧМ-2020 по спортивной ходьбе в Минске перенесен

Кроме того, World Athletics утвердила даты проведения юниорского чемпионата мира по легкой атлетике, который был так же перенесен из-за коронавируса. Соревнования пройдут в Найроби с 17 по 22 августа 2021 года.

«Срыв, вызванный глобальной пандемией, усложнил планирование международных соревнований на следующие два года, но мы хотим дать как можно больше уверенности нашим спортсменам, федерациям-членам, принимающим городам и партнерам. Мы сделали все возможное, чтобы выбрать даты, которые, по нашему мнению, дают нашим спортсменам и организаторам соревнований лучший шанс проявить себя на международной арене», — сказал президент World Athletics Себастьян Коу.