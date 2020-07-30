World Athletics выступила за полное исключение ВФЛА

Источник: РИА "Новости"

Уточняется, что ВФЛА могут лишить членства в международной ассоциации за неуплату штрафа. Первоначально перечислить средства необходимо было до 1 июля, но теперь крайней датой значится 15 августа.

8 июля сообщалось, что бывший президент ВФЛА Евгений Юрченко пригрозил судом World Athletics. Он заявил, что разбирательств не избежать, если российские легкоатлеты лишатся нейтрального статуса.