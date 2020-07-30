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19:23 (мск), источник: Lenta.Ru

World Athletics выступила за полное исключение ВФЛА

Совет Международной ассоциации легкоатлетических ассоциаций (World Athletics) выступил за полное исключение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом говорится в сообщении на официальном сайте организации.

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Источник: РИА "Новости"

Уточняется, что ВФЛА могут лишить членства в международной ассоциации за неуплату штрафа. Первоначально перечислить средства необходимо было до 1 июля, но теперь крайней датой значится 15 августа.

8 июля сообщалось, что бывший президент ВФЛА Евгений Юрченко пригрозил судом World Athletics. Он заявил, что разбирательств не избежать, если российские легкоатлеты лишатся нейтрального статуса.

Штраф в размере шести миллионов долларов был назначен ВФЛА за причастность прежнего руководства организации к фальсификациям документов по делу прыгуна в высоту Даниила Лысенко. Он предоставил поддельную медицинскую справку в оправдание пропущенного допинг-теста.

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