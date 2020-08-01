Источник: Олимпийский чемпион Уэйд Ван Никерк заразился коронавирусом
Тест на коронавирус южноафриканского бегуна Уэйда Ван Никерка показал положительный результат.
Тест на коронавирус южноафриканского бегуна Уэйда Ван Никерка показал положительный результат.
Об этом сообщает DH les Sports. Сообщается, что 28-летний легкоатлет прошёл тестирование в Триесте (Италия), где сегодня, 1 августа, должен был выступить на соревнованиях.
Уэйд Ван Никерк — олимпийский чемпион в беге на 400 метров Игр в
Золотую медаль Олимпиады в Рио Никерк завоевал, установив новый мировой рекорд — 43,03. Предыдущий лучший результат на дистанции 400 метров принадлежал американцу Майклу Джонсону (43,18, 1999 год).
Ранее стало известно об отмене очередного этапа «Бриллиантовой лиги».