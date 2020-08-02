Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:00
СПАЛ
Фиорентина
Хоккей. НХЛ
21:00
Нэшвилл Предаторз
Аризона Койотс
Футбол. Зарубежный
21:45
Дженоа
Верона
Футбол. Зарубежный
21:45
Лечче
Парма
Футбол. Зарубежный
21:45
Болонья
Торино
Футбол. Зарубежный
21:45
Сассуоло
Удинезе
Хоккей. НХЛ
22:00
Бостон Брюинз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
3.08
Колорадо Эвеланш
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
05:30
Калгари Флэймз
Виннипег Джетс
41
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз
Монреаль Канадиенс
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
8Слуцкий не пускает ЦСКА в Лигу чемпионов
17ВАР, пенальти и снова тема судейства. «Зенит» — в финале Кубка России после победы над «Спартаком»
12:18 (мск), источник: ТАСС

CAS зарегистрировал иск дисквалифицированного легкоатлета Шустова к ВФЛА и World Athletics

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне зарегистрировал иск дисквалифицированного на четыре года российского прыгуна в высоту Александра Шустова к Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) и Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщила ТАСС сотрудница пресс-службы CAS Кэти Хогг.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Российский прыгун в высоту Александр Шустов, дисквалифицированный Спортивным арбитражным судом (CAS) на четыре года за нарушение антидопинговых правил, 21 июля сообщил ТАСС, что не согласен с этим решением и подал апелляцию. Арбитр CAS признал Шустова нарушившим антидопинговые правила и дисквалифицировал на четыре года (с 5 июня 2020 года). Аннулированию подлежат результаты спортсмена, показанные с 8 июля 2013 года по 7 июля 2017 года. В течение 45 дней спортсмен имел право подать апелляцию в панель арбитров Спортивного арбитражного суда, которая является конечной инстанцией.

«Спортивный арбитражный суд недавно зарегистрировал иск Александра Шустова и открыл дело “Шустов против Международной ассоциации легкоатлетических федераций и Всероссийской федерации легкой атлетики”», — сказала Хогг.

Ранее Шустов также сообщил ТАСС, что он был дисквалифицирован за участие в неизвестной ему допинговой программе, хотя ни в одной взятой у него пробе не были обнаружены запрещенные вещества.

Шустов является чемпионом Европы (2010), а также бронзовым призером европейского первенства в помещении (2011). В его активе также золотая и серебряная награды чемпионатов России.

В декабре 2016 года Шустов был выбран членом президиума Всероссийской федерации легкой атлетики, но спустя некоторое время приостановил работу в организации в связи с тем, что его фамилия значилась в так называемом списке Ричарда Макларена, занимавшегося расследованием допингового скандала в российском спорте.

 Уайт: Сен-Пьер может стать последним соперником Нурмагомедова в карьере
"Начинались какие-то боли. Было ощущение, будто бы просто разваливаешься"
Кокорин: Детская обида позади. Готов помочь «Спартаку»
Форвард «Лацио» обошел Роналду на 5 голов в гонке бомбардиров
Первое поражение Шахбазяна: каким получился UFC Vegas 5
МЮ заинтересован в приобретении вратаря «Лестера»
Малкин опозорился на глазах у Овечкина. «Питтсбург» проиграл
Юран: Просил увеличить мне зарплату в «Химках»
Стала известна зарплата Кокорина в «Спартаке»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь