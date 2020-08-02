CAS зарегистрировал иск дисквалифицированного легкоатлета Шустова к ВФЛА и World Athletics

Источник: РИА "Новости"

Российский прыгун в высоту Александр Шустов, дисквалифицированный Спортивным арбитражным судом (CAS) на четыре года за нарушение антидопинговых правил, 21 июля сообщил ТАСС, что не согласен с этим решением и подал апелляцию. Арбитр CAS признал Шустова нарушившим антидопинговые правила и дисквалифицировал на четыре года (с 5 июня 2020 года). Аннулированию подлежат результаты спортсмена, показанные с 8 июля 2013 года по 7 июля 2017 года. В течение 45 дней спортсмен имел право подать апелляцию в панель арбитров Спортивного арбитражного суда, которая является конечной инстанцией.

«Спортивный арбитражный суд недавно зарегистрировал иск Александра Шустова и открыл дело “Шустов против Международной ассоциации легкоатлетических федераций и Всероссийской федерации легкой атлетики”», — сказала Хогг.

Ранее Шустов также сообщил ТАСС, что он был дисквалифицирован за участие в неизвестной ему допинговой программе, хотя ни в одной взятой у него пробе не были обнаружены запрещенные вещества.

Шустов является чемпионом Европы (2010), а также бронзовым призером европейского первенства в помещении (2011). В его активе также золотая и серебряная награды чемпионатов России.