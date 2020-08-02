Коробкина и Ахмадеев стали победителями Московского полумарафона

В связи с распространением коронавирусной инфекции в 2020 году проведение Московского полумарафона было перенесено с 31 мая на 2 августа. Забеги прошли по центральным набережным столицы, трасса измерена и сертифицирована авторитетной Международной организацией марафонов и пробегов (AIMS). Московский полумарафон является частью проекта «ЗаБег. РФ».

«ЗаБег. РФ» проходит в воскресенье более чем в 80 городах восьми федеральных округов России. Проект поборется за право войти в Книгу рекордов Гиннесса как массовое беговое мероприятие, объединившее самое большое количество городов-участников. Участники стартуют в одно время вне зависимости от часовых поясов. Город, победивший в полумарафоне, завоюет титул беговой столицы России.