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13:01 (мск), источник: ТАСС

Коробкина и Ахмадеев стали победителями Московского полумарафона

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Чемпионка Европы в помещении в беге на 3 000 метров Елена Коробкина и бронзовый призер Универсиады 2015 года в беге на 5 000 метров Ринас Ахмадеев победили в Московском полумарафоне.

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Источник: РИА "Новости"

Ахмадеев преодолел дистанцию 21,1 км за 1 час 4 минуты 24 секунды. Второе место занял Искандер Ядгаров (1:04.37), третье — Николай Чавкин (1:04.40).

Во время загрузки произошла ошибка.

Коробкина установила рекорд Московского полумарафона у женщин, финишировав с результатом 1 час 10 минут 29 секунд. Второй стала Ирина Сергеева (1:12.00), третьей — двукратный бронзовый призер Олимпийских игр Татьяна Архипова (1:12.25).

В связи с распространением коронавирусной инфекции в 2020 году проведение Московского полумарафона было перенесено с 31 мая на 2 августа. Забеги прошли по центральным набережным столицы, трасса измерена и сертифицирована авторитетной Международной организацией марафонов и пробегов (AIMS). Московский полумарафон является частью проекта «ЗаБег. РФ».

«ЗаБег. РФ» проходит в воскресенье более чем в 80 городах восьми федеральных округов России. Проект поборется за право войти в Книгу рекордов Гиннесса как массовое беговое мероприятие, объединившее самое большое количество городов-участников. Участники стартуют в одно время вне зависимости от часовых поясов. Город, победивший в полумарафоне, завоюет титул беговой столицы России.
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