Этап «Бриллиантовой лиги» в Дохе перенесен на 25 сентября
Этап легкоатлетической серии «Бриллиантовая лига» в Дохе состоится 25 сентября, сообщается на сайте Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics).
Этап легкоатлетической серии «Бриллиантовая лига» в Дохе состоится 25 сентября, сообщается на сайте Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics).
Изначально этап в Катаре должен был пройти в апреле, впоследствии он был перенесен на 9 октября
Сезон «Бриллиантовой лиги» должен стартовать в Монако 14 августа. На данный момент в календаре серии остается шесть этапов.