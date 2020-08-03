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15:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Этап «Бриллиантовой лиги» в Дохе перенесен на 25 сентября

Этап легкоатлетической серии «Бриллиантовая лига» в Дохе состоится 25 сентября, сообщается на сайте Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics).

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Источник: Спорт РИА Новости

Изначально этап в Катаре должен был пройти в апреле, впоследствии он был перенесен на 9 октября из-за коронавируса. Планируется, что в рамках этапа состоятся соревнования в 12 дисциплинах.

Сезон «Бриллиантовой лиги» должен стартовать в Монако 14 августа. На данный момент в календаре серии остается шесть этапов.

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