«Начал допускать шапкозакидательство»: Исинбаева пояснила позицию набсовета РУСАДА по Ганусу

«По словам Гануса выходило, что за российский спорт радеет он один. Подобные высказывания он позволял и в беседах с журналистами. Он мог напрямую, без согласования с набсоветом, общаться с прессой.
Второй момент касался итогов финансового аудита, в ходе его были выявлены нарушения. Такое не могло остаться без внимания. У набсовета возникли вопросы к Ганусу. Этот вопрос долго обсуждался на заседании набсовета в среду, и Юрий Александрович давал объяснения по каждому пункту. Тем не менее некоторые из них объяснить он не смог. В итоге деятельность Гануса начала вызывать сомнения, ведь получается, этот человек что-то недосказал, превысил должностные полномочия.
На протяжении некоторого времени Юрий Александрович работал хорошо, но затем с ним произошли некие изменения. На заседаниях набсовета он мог высказаться некорректно, нагрубить. Вел себя неэтично. Это происходило и раньше, до аудита. Каждое заседание набсовета получалось достаточно тяжелым. С одной стороны, это хорошо, мы всегда эмоционально обсуждаем вопросы, отстаиваем свои точки зрения. Юрий Александрович поначалу относился ко всем с уважением, но затем начал допускать шапкозакидательство, — цитирует Исинбаеву RT на русском.