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18:26 (мск), источник: Sport24

«Начал допускать шапкозакидательство»: Исинбаева пояснила позицию набсовета РУСАДА по Ганусу

Двукратная олимпийская чемпионка и член наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Елена Исинбаева пояснила, почему было принято решение выразить недоверие и рекомендовать увольнение главы организации Юрия Гануса.

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Источник: instagram.com/isinbaevayelena

«По словам Гануса выходило, что за российский спорт радеет он один. Подобные высказывания он позволял и в беседах с журналистами. Он мог напрямую, без согласования с набсоветом, общаться с прессой.

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Второй момент касался итогов финансового аудита, в ходе его были выявлены нарушения. Такое не могло остаться без внимания. У набсовета возникли вопросы к Ганусу. Этот вопрос долго обсуждался на заседании набсовета в среду, и Юрий Александрович давал объяснения по каждому пункту. Тем не менее некоторые из них объяснить он не смог. В итоге деятельность Гануса начала вызывать сомнения, ведь получается, этот человек что-то недосказал, превысил должностные полномочия.

На протяжении некоторого времени Юрий Александрович работал хорошо, но затем с ним произошли некие изменения. На заседаниях набсовета он мог высказаться некорректно, нагрубить. Вел себя неэтично. Это происходило и раньше, до аудита. Каждое заседание набсовета получалось достаточно тяжелым. С одной стороны, это хорошо, мы всегда эмоционально обсуждаем вопросы, отстаиваем свои точки зрения. Юрий Александрович поначалу относился ко всем с уважением, но затем начал допускать шапкозакидательство, — цитирует Исинбаеву RT на русском.

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