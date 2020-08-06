«Начал допускать шапкозакидательство»: Исинбаева пояснила позицию набсовета РУСАДА по Ганусу

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«По словам Гануса выходило, что за российский спорт радеет он один. Подобные высказывания он позволял и в беседах с журналистами. Он мог напрямую, без согласования с набсоветом, общаться с прессой.

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Второй момент касался итогов финансового аудита, в ходе его были выявлены нарушения. Такое не могло остаться без внимания. У набсовета возникли вопросы к Ганусу. Этот вопрос долго обсуждался на заседании набсовета в среду, и Юрий Александрович давал объяснения по каждому пункту. Тем не менее некоторые из них объяснить он не смог. В итоге деятельность Гануса начала вызывать сомнения, ведь получается, этот человек что-то недосказал, превысил должностные полномочия.