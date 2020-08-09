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12:31 (мск), источник: ТАСС

Архипова и Лейман стали победителями Петербургского полумарафона

ТАСС, 9 августа. Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр Татьяна Архипова и Андрей Лейман победили в Петербургском полумарафоне «Северная столица».

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Источник: РИА "Новости"

Лейман преодолел дистанцию 21,1 км за 1 час 4 минуты 52 секунды. Второе место занял Нияз Садиков (1:05.58), третье — Михаил Максимов (1:06.15). Победитель Московского полумарафона, состоявшегося неделю назад, Ринас Ахмадеев финишировал шестым (1:08.07).

Во время загрузки произошла ошибка.

Архипова финишировала с результатом 1 час 13 минут 32 секунды. Второй стала Алина Прокопьева (1:14.44), третьей — Елизавета Ерохина (1:16:37).

Архиповой 37 лет, она является бронзовым призером Олимпийских игр в беге на дистанции 3 000 м с препятствиями (2008) и в марафоне (2012). В ее активе также серебро чемпионатов мира (2007) и Европы (2006) в беге на 3 000 м с препятствиями.

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