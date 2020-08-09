Архипова и Лейман стали победителями Петербургского полумарафона

Архиповой 37 лет, она является бронзовым призером Олимпийских игр в беге на дистанции 3 000 м с препятствиями (2008) и в марафоне (2012). В ее активе также серебро чемпионатов мира (2007) и Европы (2006) в беге на 3 000 м с препятствиями.