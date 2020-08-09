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14:28 (мск), источник: ТАСС

Петербургский полумарафон «Северная столица» пробежали около 5 тыс. человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Дистанции 21,1 км и 10 км пробежали около 5 тыс. участников Петербургского полумарафона «Северная столица». Победители и призеры получили призы общей суммой на миллион рублей, сообщили в воскресение ТАСС в пресс-службе организатора полумарафона Бегового сообщества.

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«Около 5 тысяч человек со всей России пробежали 21,1 или 10 км в один круг по историческому центру города мимо памятников архитектуры. Все финишёры получили медали, а победители и призеры — кубки, подарки от партнеров и денежные призы. Общая сумма призовых выплат составила 1 млн рублей», — рассказали в пресс-службе.

Забег на дистанцию 10 км начался в 8:30, на 21,1 км — в 9:10. Победителями марафона стали двукратный бронзовый призер Олимпийских игр Татьяна Архипова, пробежавшая дистанцию 21,1 км за 1 час 13 минут 32 секунды, и Андрей Лейман, финишировавший с результатом 1 час 4 минуты 52 секунды. Победу в дистанции на 10 км одержали Вячеслав Шаламов, пробежавший ее за 29 минут 37 секунд, и Светлана Аплачкина, пришедшая к финишу за 34 минуты 6 секунд.

Стартово-финишный городок полумарафона расположился на Дворцовой площади. Пробегая дистанции, участники имели возможность любоваться видами на Невский проспект, Ростральные колонны, Исаакиевский собор и другие достопримечательности Петербурга.

Мероприятие прошло с соблюдением санитарных норм: организаторы контролировали количество участников на стартовых кластерах, все присутствующие в городке использовали средства индивидуальной защиты, каждые два часа проводилась дезинфекция поверхностей.

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