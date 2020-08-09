Петербургский полумарафон «Северная столица» пробежали около 5 тыс. человек

«Около 5 тысяч человек со всей России пробежали 21,1 или 10 км в один круг по историческому центру города мимо памятников архитектуры. Все финишёры получили медали, а победители и призеры — кубки, подарки от партнеров и денежные призы. Общая сумма призовых выплат составила 1 млн рублей», — рассказали в пресс-службе.

Забег на дистанцию 10 км начался в 8:30, на 21,1 км — в 9:10. Победителями марафона стали двукратный бронзовый призер Олимпийских игр Татьяна Архипова, пробежавшая дистанцию 21,1 км за 1 час 13 минут 32 секунды, и Андрей Лейман, финишировавший с результатом 1 час 4 минуты 52 секунды. Победу в дистанции на 10 км одержали Вячеслав Шаламов, пробежавший ее за 29 минут 37 секунд, и Светлана Аплачкина, пришедшая к финишу за 34 минуты 6 секунд.

Стартово-финишный городок полумарафона расположился на Дворцовой площади. Пробегая дистанции, участники имели возможность любоваться видами на Невский проспект, Ростральные колонны, Исаакиевский собор и другие достопримечательности Петербурга.