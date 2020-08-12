Николай Башан занимался брейк-дансом, был в сборной России по метанию молота, но вернулся в Беларусь и собирается на Олимпиаду

— Ты в Беларусь вернулся всего года полтора назад. С нынешним сезоном связывал большие надежды?



— Год предполагался очень ответственный. Во-первых, выступаю дома. Во-вторых, нужно было показывать хорошие метры. Я рад, что в итоге удалось повторить личный рекорд — 75 метров. Но не рад тому, что не обновил его. Готов-то я лучше. Возможно, ответственность сказалась. Чемпионат страны, я вернулся в Беларусь, все смотрят… Немного трясло.



— Радует, что к чемпионату Беларуси ты все же применяешь слово «дома». Ты когда здесь до этого метал?

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CB74d1nhNry/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CB74d1nhNry/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CB74d1nhNry/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Nikolay Bashan (@nikolaybashan)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-06-27T10:45:28+00:00">27 Июн 2020 в 3:45 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Дом у меня все равно всегда был в Беларуси. Здесь мама и папа живут. Мама приехала на «Динамо», болела на трибунах. Да, я здесь не выступал больше десяти лет. Много. Тем более что все это время был в сборной России.



— Как там оказался?



— Интересная получилась история: родители продавали гараж. А покупателем был известный тренер Сергей Литвинов. Олимпийский чемпион, чемпион мира и известный тренер, который с Иваном Тихоном работал. Мама попросила, чтобы меня взяли потренироваться. В тот же вечер отправился в «Стайки». Я вообще легкий на подъем. Не остановило даже, что на тот момент трещина в ноге была. Сам ножницами срезал гипс. Надоело, да и нога чесалась.

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— Читал, ты танцами занимался…



— Брейк-дансом. А до этого в детстве гимнастикой и прыжками на батуте. В брейк-данс вслед за другом пришел.



Мне 8 лет было. До выступлений не дошло, но было кайфово. Это ведь целая субкультура. Мне очень нравился хип-хоп. Дома перед телевизором начинали пробовать движения. На голове прямо в комнате крутились. А в метание молота пришел через два года после того, как с брейк-дансом закончил. Мне уже 13 лет было.



Оптимальный возраст. К тому же пару лет особенной активности не было, я потолстел… Тогда все просто надоело. Захотелось быть самым обычным ребенком.



— А быть ребенком с брейк-дансом не получалось?

— Это ведь не просто вышел и танцуешь. Серьезные тренировки. Каждый день. А друзья в это время во дворе мячик пинают.



— Тем не менее, когда Литвинов позвал, ты собрался мгновенно.



— Формально, кстати, меня не Сергей Николаевич позвал, а его жена. Сказала моей маме: «Мой муж — олимпийский чемпион. Мы набираем группу…» Литвинов, помню, из машины вышел, посмотрел на меня и бросил: «Сегодня в четыре часа на Могилевской». Я даже возражать не стал: взял кеды и поехал. Я ведь и в Россию только из-за него отправился. Уникальный человек! У меня в голове сейчас такая база заложена, такая техника! Осталось только использовать ее. Я считаю большой удачей, что удалось поработать с таким великим тренером. С первой тренировки увлек. Хотя тренировка там понятно какая была: побегал, попрыгал, Литвинов посмотрел, какой я толстенький и неуклюжий. Весил около 98 килограммов. И что характерно, у меня не было тогда желания изменить себя, бросить какой-то вызов. Но мне стало интересно.



— В Россию вы ведь не сразу отправились?



— Года два здесь тренировался — до 2009 года. К тому моменту, как мы уехали в Россию, я был уже многократным призером первенства Беларуси.



— Вы переехали ведь не в Москву или Санкт-Петербург, а в Саранск. Мордовию! Не самое популярное направление.

— Нам было вообще не важно, куда мы едем. Хоть на Чукотку. Мы ехали за тренером. Даже недолго пообщавшись с Литвиновым, все понимали, насколько он отдан делу. И эта болезнь заразна. Даже сейчас рассказываю — и мурашки по коже! А Саранск — это небольшой студенческий городок. Условия неплохие. Освоились быстро. Нас ведь Литвинов из Беларуси пятерых пацанов увез. Владимир Шапетько и Игорь Бурый из Марьиной Горки, Илья Терентьев и Олег Линко из Гродно. Но они все уже давно закончили.



— А ты почему остался?



— Вдохновился примером Сергея Литвинова. Да и себя хочется испытать, узнать, на что способен.

— А на что способен?



— Пока хотелось бы как минимум выполнить норматив на Олимпиаду — 77,50 метра. Даже не обсуждается: я буду так метать. Возможно, уже через месяц.

— Ради Олимпиады и вернулся в Беларусь?



— Нет, вернулся домой. К семье. Да и старший товарищ Иван Тихон тоже здесь. С ним вместе тренируюсь. Мы ведь и у Литвинова вместе работали, понимаем друг друга, поддерживаем.

Хотя вариантов остаться в России хватало. Но у меня всегда в мыслях было понимание, что там я жить не буду. Это не страна для жизни.



— Что с ней не так?



— Суета, какая-то озлобленность, напряжение. В Минске люди гораздо добрее и спокойнее. Никто никуда не спешит, комфортная жизнь. А там — муравейник.



— Уровень здешних ребят-молотобойцев представлял?



— Конечно, я ведь каждый год приезжал. Знал, какие здесь условия. Видел, как тренируются ребята: мы общались, переписывались. Они следили за тем, как мы там метаем, мы — за ними. Я, наверное, конкуренцию здесь заметно усилил, но это ведь к лучшему.



— То, что Иван Тихон в 44 года остается лидером метания молота в Беларуси, — это феномен или следствие работы с Литвиновым?

— Начнем с того, что Иван один из лучших не только в Беларуси, но и в мире. Он самозабвенно отдан своему делу. Точно такой же, как Сергей Литвинов. Фанат. Уникальный человек, который делает то, что любит. И не удивлюсь, если метать он будет еще достаточно долго.