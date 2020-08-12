Парижский марафон отменен из-за пандемии коронавируса

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Марафон должен был пройти в ноябре, но по согласованию с властями Парижа был отменен из-за эпидемиологической ситуации и невозможности ряда участников прибыть во Францию.

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«Вместе с парижскими властями мы приняли решение отменить состязание в 2020 году, — отмечается в сообщении. — Принимая во внимание трудности, с которыми сталкиваются спортсмены, особенно зарубежные, при подготовке к намеченному на 14—15 ноября соревнованию, мы приняли решение, что для них будет проще, если мы проведем соревнования в 2021 году».

«Мы будем работать бок о бок с парижскими властями над организацией марафона в 2021 года, который соберет самых страстных бегунов на самых красивых улицах мира», — добавили организаторы, выразив разочарованность сложившейся ситуацией.

Парижский марафон проводится с 1976 года. Маршрут соревнования включает Елисейские поля, Венсенский и Булонский леса и другие знаменитые места французской столицы.