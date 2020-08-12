Парижский марафон отменен из-за пандемии коронавируса
ТАСС, 12 августа. Парижский марафон в 2020 году не состоится
ТАСС, 12 августа. Парижский марафон в 2020 году не состоится
Марафон должен был пройти в ноябре, но по согласованию с властями Парижа был отменен
«Вместе с парижскими властями мы приняли решение отменить состязание в 2020 году, — отмечается в сообщении. — Принимая во внимание трудности, с которыми сталкиваются спортсмены, особенно зарубежные, при подготовке к намеченному на
«Мы будем работать бок о бок с парижскими властями над организацией марафона в 2021 года, который соберет самых страстных бегунов на самых красивых улицах мира», — добавили организаторы, выразив разочарованность сложившейся ситуацией.
Во Франции зарегистрировано более 239 тыс. случаев заражения коронавирусом, свыше 30 тыс. человек скончались.