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15:46 (мск), источник: ТАСС

Парижский марафон отменен из-за пандемии коронавируса

ТАСС, 12 августа. Парижский марафон в 2020 году не состоится из-за пандемии коронавируса. Об этом в среду сообщили организаторы забега.

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Источник: Reuters

Марафон должен был пройти в ноябре, но по согласованию с властями Парижа был отменен из-за эпидемиологической ситуации и невозможности ряда участников прибыть во Францию.

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«Вместе с парижскими властями мы приняли решение отменить состязание в 2020 году, — отмечается в сообщении. — Принимая во внимание трудности, с которыми сталкиваются спортсмены, особенно зарубежные, при подготовке к намеченному на 14—15 ноября соревнованию, мы приняли решение, что для них будет проще, если мы проведем соревнования в 2021 году».

«Мы будем работать бок о бок с парижскими властями над организацией марафона в 2021 года, который соберет самых страстных бегунов на самых красивых улицах мира», — добавили организаторы, выразив разочарованность сложившейся ситуацией.

Парижский марафон проводится с 1976 года. Маршрут соревнования включает Елисейские поля, Венсенский и Булонский леса и другие знаменитые места французской столицы.

Во Франции зарегистрировано более 239 тыс. случаев заражения коронавирусом, свыше 30 тыс. человек скончались.

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