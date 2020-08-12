Юрченко: У ВФЛА нет невыполненных обязательств перед World Athletics

В конце июля совет World Athletics решил, что ВФЛА будет исключена из числа членов организации, если не выплатит 6,31 миллиона долларов штрафа до 15 августа, а также не выполнит ряд других требований. Глава рабочей группы по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен заявил, что министр спорта РФ Олег Матыцин дал гарантии, что средства будут перечислены до обозначенной даты. В среду министерство спорта России сообщило, что направило ВФЛА субсидию на развитие вида спорта, в том числе на погашение долга перед World Athletics.
«Мы погасили задолженность в полном объеме. Сегодня средства в размере 6,31 миллиона долларов федерация отправила. Эти средства не проходят без подтверждения той стороны (World Athletics). Мы проплатили. Все документы сделали, это огромный документооборот — там более 30 различных документов нужно было оформить, — сказал Юрченко по телефону. — Оплата штрафа — главный шаг на пути восстановления ВФЛА. С этого момента невыполненных обязательств нет».