Юрченко: У ВФЛА нет невыполненных обязательств перед World Athletics

В конце июля совет World Athletics решил, что ВФЛА будет исключена из числа членов организации, если не выплатит 6,31 миллиона долларов штрафа до 15 августа, а также не выполнит ряд других требований. Глава рабочей группы по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен заявил, что министр спорта РФ Олег Матыцин дал гарантии, что средства будут перечислены до обозначенной даты. В среду министерство спорта России сообщило, что направило ВФЛА субсидию на развитие вида спорта, в том числе на погашение долга перед World Athletics.