Текущие события
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Торпедо М
Акрон
10
Хоккей. НХЛ
овертайм
Бостон Брюинз
Каролина Харрикейнз
33
Футбол. Еврокубки
22:00
Аталанта
ПСЖ
Хоккей. НХЛ
22:00
Вашингтон Кэпиталз
Нью-Йорк Айлендерс
Футбол. Первый дивизион
19:00
Факел
Балтика
01
Футбол. Первый дивизион
18:30
Шинник
Краснодар-2
00
Футбол. Первый дивизион
18:00
Динамо Бр
Нижний Новгород
10
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Енисей
20
Футбол. Первый дивизион
18:00
Текстильщик
Чайка
11
Футбол. Первый дивизион
18:00
Крылья Советов
СКА-Хабаровск
20
Футбол. Первый дивизион
18:00
Волгарь
Велес
12
Хоккей. НХЛ
13.08
Колорадо Эвеланш
Аризона Койотс
Футбол. Первый дивизион
17:00
Оренбург
Алания
20
Футбол. Первый дивизион
16:30
Иртыш
Чертаново
12
Хоккей. НХЛ
13.08
Филадельфия Флайерз
Монреаль Канадиенс
Футбол. Первый дивизион
14:30
Томь
Спартак-2
12
Хоккей. НХЛ
13.08
Сент-Луис Блюз
Ванкувер Кэнакс
Все события
Фоторепортажи
13Вспышка гнева в Черкизове. Кадры общения Кикнадзе и фанатов «Локо»
10Алена Косторная: чемпионка, которая ушла к Плющенко
20:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Юрченко: У ВФЛА нет невыполненных обязательств перед World Athletics

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА), выплатив штраф Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics), полностью выполнила обязательства перед международной организацией, заявил РИА Новости исполняющий обязанности президента ВФЛА Евгений Юрченко.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

В конце июля совет World Athletics решил, что ВФЛА будет исключена из числа членов организации, если не выплатит 6,31 миллиона долларов штрафа до 15 августа, а также не выполнит ряд других требований. Глава рабочей группы по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен заявил, что министр спорта РФ Олег Матыцин дал гарантии, что средства будут перечислены до обозначенной даты. В среду министерство спорта России сообщило, что направило ВФЛА субсидию на развитие вида спорта, в том числе на погашение долга перед World Athletics.

«Мы погасили задолженность в полном объеме. Сегодня средства в размере 6,31 миллиона долларов федерация отправила. Эти средства не проходят без подтверждения той стороны (World Athletics). Мы проплатили. Все документы сделали, это огромный документооборот — там более 30 различных документов нужно было оформить, — сказал Юрченко по телефону. — Оплата штрафа — главный шаг на пути восстановления ВФЛА. С этого момента невыполненных обязательств нет».

 'Лучшее решение в моей жизни': она бросила автоспорт ради съемок в порно
Кардиолог назвала семь признаков скорого инсульта
15-летняя звезда разрывает ФНЛ. Сегодня он забил первый гол
«Барселона» сообщила о обнаружении коронавируса у одного игрока
Гэтжи назвал самую большую слабость Нурмагомедова
Что такое бигмаркет и какие ставки самые популярные?
Малышко в деле. Биатлонист постарается вернуться в сборную
ВФЛА выплатила штраф World Athletics — 6,31 миллиона долларов
Рой Джонс объяснил перенос боя против Майка Тайсона
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь