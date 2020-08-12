ВФЛА выплатила штраф World Athletics — 6,31 миллиона долларов

Источник: Спорт-Экспресс

До 1 июля ВФЛА должна была выплатить штрафные санкции (5 миллионов), наложенные на организацию решением совета World Athletics от 12 марта 2020 года, и судебные расходы (1,31 миллиона), связанные с расследованием дела Лысенко.

— ВФЛА не смогла изыскать необходимые средства и выплатить штраф в срок до 1 июля. В связи с этим федерации грозило полное исключение из World Athletics, российские легкоатлеты при этом лишились бы возможности выступления на международных соревнованиях.



Выплата задолженности стала возможной благодаря поддержке Министерства спорта Российской Федерации, которое выделило ВФЛА единовременную субсидию на развитие легкой атлетики. Накануне Совета World Athletics, который прошел 30 июля, министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин направил в адрес World Athletics официальное письмо, гарантирующее оплату долга в срок до 15 августа.

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