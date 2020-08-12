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20:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ВФЛА выплатила штраф World Athletics — 6,31 миллиона долларов

В среду, 12 августа, Всероссийская федерация легкой атлетики выплатила Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) назначенный штраф в полном объеме, информирует официальный сайт ВФЛА.

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Источник: Спорт-Экспресс

До 1 июля ВФЛА должна была выплатить штрафные санкции (5 миллионов), наложенные на организацию решением совета World Athletics от 12 марта 2020 года, и судебные расходы (1,31 миллиона), связанные с расследованием дела Лысенко.

— ВФЛА не смогла изыскать необходимые средства и выплатить штраф в срок до 1 июля. В связи с этим федерации грозило полное исключение из World Athletics, российские легкоатлеты при этом лишились бы возможности выступления на международных соревнованиях.

Выплата задолженности стала возможной благодаря поддержке Министерства спорта Российской Федерации, которое выделило ВФЛА единовременную субсидию на развитие легкой атлетики. Накануне Совета World Athletics, который прошел 30 июля, министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин направил в адрес World Athletics официальное письмо, гарантирующее оплату долга в срок до 15 августа.

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После выплаты штрафа ВФЛА должна в срок до 31 августа направить в World Athletics план внедрения культуры нулевой терпимости к допингу. План разрабатывает рабочая группа, в которую входят представители ВФЛА, Олимпийского комитета России, Министерства спорта Российской Федерации и РУСАДА. План будет основан на рекомендациях World Athletics, отраженных в решениях Совета World Athletics от 12 марта, и должен быть согласован не позднее 30 сентября.

Выплата штрафа и согласование плана внедрения культуры нулевой терпимости к допингу с соблюдением сроков, утвержденных решением Совета World Athletics от 30 июля, позволит российским легкоатлетам выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе и вернет ВФЛА возможность начать процесс восстановления членства в World Athletics, — говорится в заявлении на сайте ВФЛА.

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