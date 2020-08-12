В World Athletics подтвердили, что получили деньги от ВФЛА

Источник: Спорт РИА Новости

В конце июля совет World Athletics решил, что ВФЛА будет исключена из числа членов организации, если не выплатит 6,31 миллиона долларов штрафа до 15 августа, а также не выполнит ряд других требований. В среду министерство спорта России сообщило, что направило ВФЛА субсидию на развитие вида спорта, в том числе на погашение долга перед World Athletics. Позднее глава ВФЛА Евгений Юрченко сообщил РИА Новости, что федерация погасила задолженность и полностью выполнила обязательства перед World Athletics.

«World Athletics может подтвердить, что сегодня получила от ВФЛА средства для погашения двух невыплаченных платежей (штраф в размере 5 миллионов долларов и 1,31 миллиона долларов за прочие расходы), и что первое из установленных условий рабочей группы выполнено в полном объеме», — приводит слова представителя World Athletics Inside the Games.