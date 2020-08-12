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23:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В World Athletics подтвердили, что получили деньги от ВФЛА

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) подтвердила, что в среду получила денежные средства от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) для погашения задолженности.

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Источник: Спорт РИА Новости

В конце июля совет World Athletics решил, что ВФЛА будет исключена из числа членов организации, если не выплатит 6,31 миллиона долларов штрафа до 15 августа, а также не выполнит ряд других требований. В среду министерство спорта России сообщило, что направило ВФЛА субсидию на развитие вида спорта, в том числе на погашение долга перед World Athletics. Позднее глава ВФЛА Евгений Юрченко сообщил РИА Новости, что федерация погасила задолженность и полностью выполнила обязательства перед World Athletics.

«World Athletics может подтвердить, что сегодня получила от ВФЛА средства для погашения двух невыплаченных платежей (штраф в размере 5 миллионов долларов и 1,31 миллиона долларов за прочие расходы), и что первое из установленных условий рабочей группы выполнено в полном объеме», — приводит слова представителя World Athletics Inside the Games.

ВФЛА в ноябре 2015 года была временно лишена членства в World Athletics (ранее — IAAF) из-за многочисленных допинговых нарушений и до сих пор не восстановлена в правах. В марте текущего года World Athletics оштрафовала ВФЛА на 10 миллионов долларов (5 из них условно) и объявила, что будет выдавать российским легкоатлетам нейтральный статус для участия в международных соревнованиях только после выплаты ВФЛА штрафа.

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