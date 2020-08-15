Магучих победила на первом этапе Бриллиантовой лиги в сезоне
Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих одержала победу на первом этапе Бриллиантовой лиги в Монако.
Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих одержала победу на первом этапе Бриллиантовой лиги в Монако.
Магучих в пятницу стала лучшей с результатом 1,98 метра. Такую же высоту взяла её соотечественница Юлия Левченко, но стала второй
Результаты в других дисциплинах у женщин:
тройной прыжок — 1. Юлимар Рохас (Венесуэла; 14,27 метра), 2. Габриэла Петрова (Болгария; 14,18), 3. Патрисия Мамона (Португалия; 14,08);.
бег на 5000 метров — 1. Хеллен Обири (Кения; 14 минут 22,12 секунды), 2. Летесенбет Гидей (Эфиопия; 14.26,57), 3. Лора Уэйтман (Великобритания; 14.35,44);.
бег на 100 метров — 1. Айла дель Понте (Швейцария; 11,16 секунды), 2. Алея Хоббс (США; 11,28), 3. Джина Люкенкемпер (Германия; 11,31);.
бег на 400 метров — 1. Линна Ирби (США; 50,50 секунды), 2. Уэйделин Джонатас (США; 51,40), 3. Фемке Бол (Нидерланды; 51,57);.
бег на 1000 метров — Фаит Чепнгетич Кипиегон (Кения; 2 минуты 29,15 секунды), 2. Лаура Муир (Великобритания; 2.30,82), 3. Сиара Магин (Ирландия; 2.31,06).