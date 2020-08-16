Сидорова победила на первых в сезоне соревнованиях по прыжкам с шестом

Соревнования прошли на стадионе имени братьев Знаменских. Сидорова одержала победу, показав результат 4,80 метра. Это третий результат сезона в мире.

Для Сидоровой этот старт стал первым в летнем сезоне. Запланированные на первую половину лета всероссийские старты были отменены или перенесены из-за пандемии коронавируса.