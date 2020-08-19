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16:22 (мск), источник: ТАСС

Кубок России в Брянске может стать первым турниром в сезоне для бегуна Шубенкова

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Кубок России по легкой атлетике, который пройдет в Брянске с 29 по 30 августа, может стать для чемпиона мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергея Шубенкова первым стартом в этом году. Об этом личный тренер спортсмена Сергей Клевцов сообщил ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

«Для более качественной подготовки к Олимпийским играм в Токио нам очень важно как можно быстрее получить возможность выступать на международных стартах, — заметил Клевцов. — В первую очередь мы думаем о них и очень ждем, когда начнется выдача нейтральных статусов. С начала года мы очень много работали на тренировках, и, конечно, нам нужны старты, пусть даже и внутренние. Поэтому, если Шубенков не получит в ближайшее время нейтральный статус, то он, очень вероятно, начнет этот сезон на Кубке России в Брянске».

Российские легкоатлеты на период временного лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) могут выступать на международных турнирах только в статусе нейтральных спортсменов. В настоящее время ни один российский спортсмен не получил такой статус.

Комиссия по восстановлению ВФЛА до 31 августа должна отправить в международную федерацию обновленную дорожную карту, содержащую подробную информацию об усилении антидопинговой деятельности. После того как рабочая группа World Athletics рассмотрит и одобрит этот документ (крайний срок — 30 сентября), международная федерация возобновит выдачу нейтральных статусов российским легкоатлетам.

На ЧМ-2019 в Катаре Шубенков стал обладателем серебряной медали.

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