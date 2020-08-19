Кубок России в Брянске может стать первым турниром в сезоне для бегуна Шубенкова

«Для более качественной подготовки к Олимпийским играм в Токио нам очень важно как можно быстрее получить возможность выступать на международных стартах, — заметил Клевцов. — В первую очередь мы думаем о них и очень ждем, когда начнется выдача нейтральных статусов. С начала года мы очень много работали на тренировках, и, конечно, нам нужны старты, пусть даже и внутренние. Поэтому, если Шубенков не получит в ближайшее время нейтральный статус, то он, очень вероятно, начнет этот сезон на Кубке России в Брянске».