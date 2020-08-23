Чемпионка мира Сидорова выиграла второй турнир по прыжкам с шестом в Москве

Источник: AP 2020

Сидорова взяла высоту 4 метра 70 сантиметров. Второй стала победительница юниорского ЧМ-2014 Алена Лутковская (4,40 м), третье место заняла чемпионка Европы среди юниоров Аксана Гатауллина (4,30 м). 29-летняя Сидорова также пробовала взять высоту 4,85 м, но все три попытки оказались неудачными. Лучшим результатом в карьере россиянки является 4,95 м.

В соревнованиях среди мужчин победил Георгий Горохов, показав результат 5,50 м. Вторым стал Дмитрий Мицкий (5,30 м), опередив Илью Долбина (5,30 м) по попыткам.