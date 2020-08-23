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19:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Шведский прыгун с шестом Дюплантис победил на этапе Бриллиантовой лиги

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис одержал победу на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме.

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Источник: AP 2020

Дюплантис взял планку на высоте 6,01 метра, показав лучший результат сезона в мире. Вторым стал бельгиец Бен Брудерс (5,73 м), третье место занял американец Сэм Кендрикс (5,53 м).

Результаты в других дисциплинах у мужчин:

прыжки в длину — 1. Рушвал Самааи (ЮАР; 8,09 м), 2. Тобиас Монтлер (Швеция; 8,13 м), 3. Кристиан Пулли (Финляндия; 8,02 м);.

бег на 400 м с барьерами — 1. Карстен Вархольм (Норвегия; 46,87 сек), 2. Уилфрид Хаппио (Франция, 49,14), 3. Лудви Вайан (Франция, 49,18);.

бег на 800 м — 1. Донаван Брейзер (США, 1.43,76), 2. Марко Ароп (Канада, 1.44,67), 3. Андреас Крамер (Швеция, 1.45,04);.

метание диска — 1. Даниэль Столь (Швеция, 69,17 м), 2. Симон Петтерссон (Швеция, 67,72), 3. Андрюс Гуджюс (Литва, 66,80);.

бег на 200 м — 1. Адам Джемили (Великобритания, 20,61 сек), 2. Феликс Свенссон (Швеция, 20,75), 3. Сильван Викки (Швейцария, 20,75);.

бег на 400 м — 1. Карстен Вархольм (45,05), 2. Лука Янежич (Словения, 45,85), 3. Йохим Доббер (Нидерланды, 46,23);.

бег на 1500 м — 1. Тимоти Черуйот (Кения; 3.30,25), 2. Якоб Ингебригтсен (Норвегия, 3.30,74), 3. Стюарт Максвейн (Австралия; 3.31,48);.

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