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16:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Клевцов: Шубенков принял решение выступить на Кубке России

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости, Елена Дьячкова. Многократный призер чемпионатов мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков выступит на Кубке России в Брянске, сообщил РИА Новости тренер спортсмена Сергей Клевцов.

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Источник: РИА "Новости"

Соревнования в Брянске пройдут 29—30 августа. Для Шубенкова этот старт станет первым в сезоне.

«Мы приняли решение принять участие в Кубке России в Брянске. Сегодня будем покупать билеты, так что могу сказать с уверенностью на 99%, что Сергей там выступит», — сказал Клевцов по телефону.

По словам тренера, Шубенкову, который, как и другие россияне, пока не получил от Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) разрешения на выступления на международных турнирах, необходимо участие в соревнованиях. «Пока еще остаются какие-то шансы на выступления на международных соревнованиях в сентябре и октябре. Чтобы быть в тонусе, нужно сделать хотя бы первый старт», — отметил Клевцов.

На вопрос, примет ли Шубенков в сентябре участие в чемпионате России в Челябинске, тренер ответил: «Пока не знаю. Все будет зависеть от погоды и того, будет ли у нас международный календарь, на который шансы, хоть и небольшие, пока остаются».

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