Клевцов: Шубенков принял решение выступить на Кубке России

Источник: РИА "Новости"

Соревнования в Брянске пройдут 29—30 августа . Для Шубенкова этот старт станет первым в сезоне.

«Мы приняли решение принять участие в Кубке России в Брянске. Сегодня будем покупать билеты, так что могу сказать с уверенностью на 99%, что Сергей там выступит», — сказал Клевцов по телефону.

По словам тренера, Шубенкову, который, как и другие россияне, пока не получил от Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) разрешения на выступления на международных турнирах, необходимо участие в соревнованиях. «Пока еще остаются какие-то шансы на выступления на международных соревнованиях в сентябре и октябре. Чтобы быть в тонусе, нужно сделать хотя бы первый старт», — отметил Клевцов.