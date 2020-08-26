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10:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Полиция заинтересовалась причиной заражения Усэйна Болта коронавирусом

Ямайская полиция проведет расследование незаконной вечеринки, которую организовал бывший бегун Усэйн Болт. Об этом сообщает Daily Mail.

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Источник: Reuters

Полиция заинтересовалась причиной заражения Болта коронавирусом. По местным законам во время пандемии COVID-19 запрещены собрания более 20 человек. Граждане должны носить маски, а также соблюдать социальную дистанцию в общественных местах.

24 августа стало известно, что у спринтера был выявлен коронавирус. 21 августа Болт устроил вечеринку в честь своего 34-летия. В сети оказались кадры праздника. Ни на ком из присутствующих не было масок, кроме того, гости Болта нарушали социальную дистанцию. Среди них были и знаменитости. В частности, футболист «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахим Стерлинг.

Во время загрузки произошла ошибка.

Болт завершил карьеру летом 2017-го. После этого у него были попытки играть в профессиональный футбол. В январе 2019-го Болт заявил, что окончательно уходит из спорта.

Болт — знаменитый спринтер и восьмикратный олимпийский чемпион. Он также 11 раз становился чемпионом мира по бегу.

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