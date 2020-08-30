Легкоатлетка Сидорова заявила, что намерена завершить сезон после чемпионата России

Источник: AP 2020

Кубок России, который завершится в Брянске в воскресенье, стал для 29-летней Сидоровой третьим стартом летнего сезона. 16 августа на турнире в Москве она сумела преодолеть планку на высоте 4,80 метра. На Кубке России спортсменка победила с результатом 4,75.

«Сейчас я намерена отдохнуть. Потом меня ждет чемпионат России в Челябинске, скорее всего. На командный чемпионат страны в Сочи, который будет позже, точно не поеду. После Челябинска я намерена завершить сезон», — рассказала спортсменка.

Ранее Сидорова отмечала, что она не верит в то, что сможет выступать на международных стартах, так как до сих пор не получила допуска от международной федерации.