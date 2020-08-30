Ход Коневой. В Брянске завершился Кубок России по легкой атлетике

Источник: РИА "Новости"

Кубок России проходил в Брянске с 29 по 30 августа. Спортсмены выступали в благоприятных погодных условиях, было солнечно и тепло. В соревнованиях принимали участие 425 спортсменов (223 мужчины и 202 женщины), представлявшие 59 российских регионов. Турнир проходил на недавно построенном стадионе «Десна», который пришелся по душе практически всем спортсменам, что не могло не отразиться на показанных результатах.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--94a705888f7b700c609e" data-vnd="94a705888f7b700c609e" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=94a705888f7b700c609e" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Все ребята в кондиции, главное сохранить потенциал команды, и чтобы спортсмены не теряли соревновательной практики — это архиважно, — сказал журналистам главный тренер сборной России Юрий Борзаковский. — В целом я доволен результатами — сезон сложный во всем мире в связи с тем, что нет официальных международных стартов (у россиян — прим. ТАСС), отменены коммерческие старты, чемпионат Европы, перенесена Олимпиада».

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«Поэтому основным стартом сезона будет чемпионат России, и ребята готовятся именно к нему. Подготовка строилась с марта — чемпионат должен был пройти в конце июня, как отборочный к Олимпийским играм. Представьте, что в голове у спортсменов и тренеров, чтобы перестроить всю подготовку и выйти на пик формы к концу сезона, поэтому нужно отдать должное и спортсменам, и тренерам, что готовятся, тренируются, выступают и показывают хорошие результаты», — добавил главный тренер.

Борзаковский выделил результаты ряда легкоатлетов: «Неплохо выступили Валерий Пронкин, Софья Палкина (оба — метатели молота — прим. ТАСС), Анна Чичерова и Илья Иванюк (оба — прыжки в высоту), Анжелика Сидорова (прыжки с шестом), Катя Конева (тройной прыжок). К чемпионату России они наберут еще лучшую форму и покажут более высокие результаты».

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Лучший результат сезона в мире

Для победительницы зимнего чемпионата мира 2014 года в тройном прыжке Коневой Кубок России в Брянске стал первым стартом летнего сезона. Дебют спортсменке удался на славу — уже в первой попытке она сумела прыгнуть на 14,75 м и установить лучший результат сезона в мире.

«Я очень счастлива и довольна сегодняшним результатом, так как не ожидала, что удастся прыгнуть так далеко. Просто сегодня была моя первая техническая тренировка с полного разбега. После зимнего чемпионата России я пять месяцев находилась в Хабаровске и тренировались там в некомфортных, скажу, условиях. Манеж длиной 30 метров, где я не могла делать полноценный разбег», — сказала Конева ТАСС.

«Я не знаю, кому принадлежал лучший результат сезона в мире до сегодняшнего дня. Я давно перестала следить за новостями, мне сейчас надо думать о ребенке, семья огромная. И осознание того, что я являюсь обладательницей лучшего результата сезона в мире мне нисколько не греет душу. Грело бы, если случилось бы какое-то чудо, и я получила допуск на международные старты», — продолжила спортсменка.

До сегодняшнего дня лучший результат сезона в мире принадлежал кубинке Лиадагмис Повеа (14,55), Европы — болгарке Габриэле Петровой (14,38).

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Сидорова боролась не только с высотой, но и с ветром

Погодные условия в воскресенье радовали практически всех участников Кубка России, за исключением прыгуний с шестом, которым пришлось выступать при непрекращающемся ветре.

«Я очень устала, потому что сегодня нам очень мешал очень сильный ветер, который не прекращался ни на секунду, и поймать какой-то перерыв было невозможно, — сказала ТАСС победительница Кубка России Анжелика Сидорова. — Шест сдувало при разбеге, очень неприятные ощущения. Из-за этого ничего не получалось сделать, поэтому я очень довольна, что смогла 4,75 м сегодня прыгнуть. На разминке казалось, что вообще ни одного прыжка не получится».

Сидорова, имеющая в активе золото чемпионата мира — 2019, в воскресенье пыталась дважды преодолеть планку на высоте 4,85 м и улучшить лучший результат европейского сезона, однако ей этого сделать не удалось.

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Когда Иванюк пришел вовремя

Для бронзового призера чемпионата мира 2019 года в прыжках в высоту Ильи Иванюка Кубок России в Брянске стал вторым стартом сезона. Две недели назад он выступал на этом же стадионе на чемпионате ЦФО и победил с результатом 2,15 м. В субботу Иванюку удалось прыгнуть на 15 см выше.

«Чем объяснить такой рост результатов по сравнению с турниром двухнедельной давности? Просто сегодня вовремя пришел на соревнования, а в тот раз я на час опоздал на разминку, потому что вовремя не посмотрел на расписание. Сегодня все сделал как надо, настроился, и результат не заставил себя ждать при такой хорошей погоде и отличном стадионе», — сказал спортсмен ТАСС.

Поймавший кураж Иванюк пытался также установить лучший результат сезона в мире (2,34), но все попытки оказались безуспешными.

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Шубенков обиделся на РУСАДА

Серебряный призер ЧМ-2019 в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков стартом на Кубке России открыл свои выступления в 2020 году. Спортсмен из Алтая победил всех на своей коронной дистанции с результатом 13,39 секунды, однако был совсем не рад своему успеху.

«Такого, что было сегодня, я не видел никогда, — сказал Шубенков ТАСС. — После предварительных забегов меня встречает допинг-офицер РУСАДА и говорит, что меня вызывают на допинг-контроль. Все хорошо, но мне нужно через полтора часа бежать финал. Он мне дает отсрочку, но находится со мной рядом, а когда перед финальной разминкой мне захотелось в туалет, меня туда не пустили и предложили сходить в баночку».

«Мне кажется, что инспекторы даже получали какое-то удовольствие от всего процесса. Меня так руководство нашей федерации в этом году не “радовало”, как сегодня это сделало РУСАДА. Я, естественно, выполнил все условия допинг-контроля и сдал все пробы. После чего пошел и выступил», — добавил спортсмен.