Хассан установила рекорд мира в часовом беге на этапе Бриллиантовой лиги
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Голландка Сифан Хассан установила мировой рекорд в часовом беге на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе.
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Голландка Сифан Хассан установила мировой рекорд в часовом беге на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе.
Хассан пробежала за час 18 930 метров, превзойдя достижение (18 517 метров) эфиопки Дире Туне, установленное в 2008 году.
Второй в Брюсселе стала Лона Чемтай Корлима из Израиля, пробежавшая 18 571 метр. Замкнула тройку кенийка Ева Чероно (18 341).