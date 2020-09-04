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21:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хассан установила рекорд мира в часовом беге на этапе Бриллиантовой лиги

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Голландка Сифан Хассан установила мировой рекорд в часовом беге на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе.

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Источник: Спорт РИА Новости

Хассан пробежала за час 18 930 метров, превзойдя достижение (18 517 метров) эфиопки Дире Туне, установленное в 2008 году.

Второй в Брюсселе стала Лона Чемтай Корлима из Израиля, пробежавшая 18 571 метр. Замкнула тройку кенийка Ева Чероно (18 341).

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