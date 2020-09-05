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12:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Хассан и Фарах побили мировые рекорды в часовом беге на этапе «Бриллиантовой лиги»

Представительница Нидерландов Сифан Хассан и британец Мо Фарах установили новые мировые рекорды в часовом беге на этапе «Бриллиантовой лиги» в Брюсселе.

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Источник: AP 2020

За час Хассан пробежала 18 930 метров, превзойдя достижение эфиопки Дире Туне (18 517 метров), установленное в 2008 году.

Во время загрузки произошла ошибка.

Второй результат в Брюсселе показала Лона Чемтай Корлима из Израиля, пробежавшая 18 571 метр. Третьей стала кенийка Ева Чероно (18 341).

Фара, пробежав за час 21 330 метров, побил рекорд двукратного олимпийского чемпиона из Эфиопии Хайле Гебреселассие (21 285 метров), установленный в 2007 году.

Второй результат показал бельгиец Башир Абди (21 322 метра), третьим стал швед Эмиль Миллан (20 128).

Российские спортсмены в текущем сезоне пока не участвуют в международных стартах.

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