Текущие события
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник
Чайка
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Томь
Алания
01
Футбол. Первый дивизион
15:00
Чертаново
Текстильщик
Футбол. Первый дивизион
15:00
Акрон
Велес
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
Спартак
Футбол. Лига наций
16:00
Македония
Армения
Футбол. Лига наций
16:00
Гибралтар
Сан-Марино
Футбол. Первый дивизион
16:00
Крылья Советов
Нижний Новгород
Футбол. Первый дивизион
17:00
Факел
Оренбург
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
Амур
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо НН
Сибирь
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо Р
Йокерит
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
Барыс
Футбол. Первый дивизион
17:30
Волгарь
Енисей
Хоккей. КХЛ
17:30
Северсталь
Салават Юлаев
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Иртыш
Хоккей. КХЛ
18:00
Авангард
ХК Динамо
Футбол. Лига наций
19:00
Исландия
Англия
Футбол. Лига наций
19:00
Азербайджан
Люксембург
Футбол. Лига наций
19:00
Кипр
Черногория
Футбол. Лига наций
19:00
Эстония
Грузия
Футбол. Первый дивизион
08:00
СКА-Хабаровск
Торпедо М
24
Футбол. Лига наций
21:45
Дания
Бельгия
Футбол. Лига наций
21:45
Португалия
Хорватия
Футбол. Лига наций
21:45
Швеция
Франция
Хоккей. НХЛ
04:00
Вегас Голден Найтс
Ванкувер Кэнакс
30
Все события
Фоторепортажи
24Лезгинка в Химках: «Ахмат» одержал волевую победу в гостях
28Ничья «Локо» и «Зенита», обход Медведева, прощание Миранчука
12:27 (мск), источник: ТАСС

Призер ЧМ-2017 Широбоков из-за проблем со здоровьем пропустит чемпионат России по ходьбе

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата мира 2017 года в ходьбе на 20 км Сергей Широбоков из-за проблем со здоровьем вынужден пропустить стартовавший в субботу в Москве чемпионат России по спортивной ходьбе. Об этом ТАСС сообщил старший тренер сборной России группы выносливости Дмитрий Зорин.

Наверх

На зимнем чемпионате страны, проходившем в середине февраля в Сочи, Широбоков одержал победу с результатом 1 час 19 минут 34 секунды.

«На летнее первенство России Широбоков не заявлен из-за проблем со здоровьем», — сказал Зорин.

21-летний Широбоков является одним из самых проверяемых Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) отечественных спортсменов. В 2020 году он шесть раз проходил допинг-тестирование у РУСАДА. Семь раз тестировался победитель зимнего чемпионата России — 2020 в беге на 1 500 метров Константин Плохотников.

 "Я сидел под парапетом набережной и искал свою правую ступню. Ее почему-то не было"
"Начинались какие-то боли. Было ощущение, будто бы просто разваливаешься"
Радулов и Худобин вывели «Даллас» в финал Запада
Стал известен результат теста игроков сборной РФ на коронавирус
До Евро рукой подать. Молодежка России победила болгар в отборе
Стало известно об уходе Емельяненко в «романтические настроения»
Канада 27 лет без Кубка Стэнли — «Ванкувер» вылетел из плей-офф
Уайт отказался признать, что был нокаутирован Поветкиным
Лишенный золота ЧМ легкоатлет из России завершил карьеру
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь