Призер ЧМ-2017 Широбоков из-за проблем со здоровьем пропустит чемпионат России по ходьбе
МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата мира 2017 года в ходьбе на 20 км Сергей Широбоков
МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата мира 2017 года в ходьбе на 20 км Сергей Широбоков
На зимнем чемпионате страны, проходившем в середине февраля в Сочи, Широбоков одержал победу с результатом 1 час 19 минут 34 секунды.
«На летнее первенство России Широбоков не заявлен
21-летний Широбоков является одним из самых проверяемых Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) отечественных спортсменов. В 2020 году он шесть раз проходил