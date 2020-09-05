Призер ЧМ-2017 Широбоков из-за проблем со здоровьем пропустит чемпионат России по ходьбе

На зимнем чемпионате страны, проходившем в середине февраля в Сочи, Широбоков одержал победу с результатом 1 час 19 минут 34 секунды.

21-летний Широбоков является одним из самых проверяемых Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) отечественных спортсменов. В 2020 году он шесть раз проходил допинг-тестирование у РУСАДА. Семь раз тестировался победитель зимнего чемпионата России — 2020 в беге на 1 500 метров Константин Плохотников.