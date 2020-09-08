Шубенков победил в беге на 110 м с барьерами на ЧР в Челябинске
Сергей Шубенков завоевал золотую медаль чемпионата России по легкой атлетике в Челябинске в беге на 110 метров с барьерами.
Сергей Шубенков завоевал золотую медаль чемпионата России по легкой атлетике в Челябинске в беге на 110 метров с барьерами.
Чемпион мира 2015 года в этой дисциплине Шубенков показал в финальном забеге время 13,31 секунды. Второе и третье места заняли братья Константин и Филипп Шабановы с результатом 13,69 и 13,91 секунды соответственно.
У женщин в беге на 100 м с барьерами первенствовала Нина Морозова (13,53 секунды), второй стала Анна Ватропина (13,55), а третьей — Екатерина Блескина (13,71).
На 100-метровке у мужчин золото завоевал Игорь Образцов с результатом 10,36 секунды, вторым стал Дмитрий Лопин (10,54), третьим — Никита Чабан (10,55). У женщин на дистанции первенствовала Кристина Хорошева (11,66), второе место заняла Анастасия Григорьева (11,69), третье — Ирина Белова (до замужества — Трифонова) (11,76).