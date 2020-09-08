Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Динамо Р
Витязь
21
Хоккей. КХЛ
перерыв
Автомобилист
Куньлунь
50
Хоккей. КХЛ
перерыв
Трактор
Сочи
12
Футбол. Лига наций
19:00
Армения
Эстония
Футбол. Лига наций
19:00
Грузия
Македония
Хоккей. КХЛ
19:30
Торпедо НН
СКА
Футбол. Лига наций
21:45
Бельгия
Исландия
Футбол. Лига наций
21:45
Дания
Англия
Футбол. Лига наций
21:45
Франция
Хорватия
Футбол. Лига наций
21:45
Швеция
Португалия
Футбол. Лига наций
21:45
Кипр
Азербайджан
Футбол. Лига наций
21:45
Люксембург
Черногория
Футбол. Лига наций
21:45
Сан-Марино
Лихтенштейн
Хоккей. НХЛ
9.09
Вегас Голден Найтс
Даллас Старз
Все события
Фоторепортажи
13«Бавария» вышла в финал Лиги чемпионов
20Шоу «Динамо», травма Дриусси, «Зенит» без рекорда
18:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Шубенков победил в беге на 110 м с барьерами на ЧР в Челябинске

Сергей Шубенков завоевал золотую медаль чемпионата России по легкой атлетике в Челябинске в беге на 110 метров с барьерами.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Чемпион мира 2015 года в этой дисциплине Шубенков показал в финальном забеге время 13,31 секунды. Второе и третье места заняли братья Константин и Филипп Шабановы с результатом 13,69 и 13,91 секунды соответственно.

У женщин в беге на 100 м с барьерами первенствовала Нина Морозова (13,53 секунды), второй стала Анна Ватропина (13,55), а третьей — Екатерина Блескина (13,71).

На 100-метровке у мужчин золото завоевал Игорь Образцов с результатом 10,36 секунды, вторым стал Дмитрий Лопин (10,54), третьим — Никита Чабан (10,55). У женщин на дистанции первенствовала Кристина Хорошева (11,66), второе место заняла Анастасия Григорьева (11,69), третье — Ирина Белова (до замужества — Трифонова) (11,76).

 Эта Соня не даст уснуть: российская теннисистка взбудоражила соцсети
Партнер Бузовой в 'Ледниковом периоде' оценил ее умение стоять на коньках
5 очков Кучерова помогли «Тампе» начать финал Востока с разгрома
«Спартак» вернул коммерческого директора
Матчи сборной России стали лидерами телерейтинга в Москве
Описаны планы нового тренера «Барселоны» на Месси
Кокорин дал совет Ефремову по поведению в колонии
Роднина прокомментировала приговор Ефремову
Чемпион Европы по фигурному катанию из РФ лечится в Германии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь