Шубенков победил в беге на 110 м с барьерами на ЧР в Челябинске

Источник: Спорт РИА Новости

Чемпион мира 2015 года в этой дисциплине Шубенков показал в финальном забеге время 13,31 секунды. Второе и третье места заняли братья Константин и Филипп Шабановы с результатом 13,69 и 13,91 секунды соответственно.

У женщин в беге на 100 м с барьерами первенствовала Нина Морозова (13,53 секунды), второй стала Анна Ватропина (13,55), а третьей — Екатерина Блескина (13,71).