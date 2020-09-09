У олимпийской чемпионки окончательно отняли право на повышенный тестостерон

Источник: AP 2020

У легкоатлетки окончательно отняли право на участие в соревнованиях при повышенном уровне тестостерона. Ей предстоит принимать медикаменты для снижения гормона в организме, либо перенести операцию. Семеня уже прокомментировала решение суда, назвав правило по контролю тестостерона попыткой «помешать ей оставаться той, кем она является».

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В июне 2019-го Семеня уже подавала апелляцию на постановление CAS, и тогда швейцарский суд удовлетворил ее. Однако позднее решение было пересмотрено.

В феврале 2019-го Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) ввела новое правило для легкоатлеток, выступающих на дистанциях от 400 метров: их уровень тестостерона не должен превышать пять наномоль на литр. CAS утвердил нововведение. Семеня была вынуждена медикаментозно снижать уровень тестостерона в своем организме.