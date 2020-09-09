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14:32 (мск), источник: ТАСС

Вера Ребрик стала трехкратной чемпионкой России в метании копья

ЧЕЛЯБИНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Вера Ребрик (Маркарян), выступающая за Крым и Москву, выиграла чемпионат России по легкой атлетике в метании копья. В своей лучшей попытке спортсменка метнула снаряд на 56,97 метра.

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Источник: РИА "Новости"

Второе место заняла Мария Рыбникова (53,12 м), третье — Ксения Зыбина (51,90 м). Лучший результат сезона в мире принадлежит китаянке Люй Хойхой (67,61 м), в Европе — представительнице Белоруссии Татьяне Халадович (67,17 м).

На чемпионате России — 2019, который проходил в конце июля в Чебоксарах, Ребрик показала второй результат (56,02 м), первой тогда была Рыбникова (58,30 м), третьей — Мария Курбатова (50,93 м).

Ребрик в третий раз стала чемпионкой страны, ранее она побеждала в 2015 и 2016 годах. Она также является трехкратной чемпионкой Украины (2010−2012).

Крымчанка Ребрик — чемпионка Европы 2012 года в составе сборной Украины. Вопрос о ее переходе в команду России был решен в начале августа 2015 года в соответствии с правилами Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Переговоры между национальными федерациями легкой атлетики о переходе спортсменки длились почти полтора года.

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