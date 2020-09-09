Вера Ребрик стала трехкратной чемпионкой России в метании копья

Источник: РИА "Новости"

Второе место заняла Мария Рыбникова (53,12 м), третье — Ксения Зыбина (51,90 м). Лучший результат сезона в мире принадлежит китаянке Люй Хойхой (67,61 м), в Европе — представительнице Белоруссии Татьяне Халадович (67,17 м).

На чемпионате России — 2019, который проходил в конце июля в Чебоксарах, Ребрик показала второй результат (56,02 м), первой тогда была Рыбникова (58,30 м), третьей — Мария Курбатова (50,93 м).

Ребрик в третий раз стала чемпионкой страны, ранее она побеждала в 2015 и 2016 годах. Она также является трехкратной чемпионкой Украины (2010−2012).