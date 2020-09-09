Обладатель золотой медали ЧМ-2013 в прыжках в длину Меньков стал чемпионом России

Для 29-летнего Менькова чемпионат России в Челябинске стал первым стартом в 2020 году. Последний раз он принимал участие в соревнованиях в июле 2019 года на Мемориале Знаменских, когда стал первым с результатом 8,01 м и получил травму ноги.