Обладатель золотой медали ЧМ-2013 в прыжках в длину Меньков стал чемпионом России

Для 29-летнего Менькова чемпионат России в Челябинске стал первым стартом в 2020 году. Последний раз он принимал участие в соревнованиях в июле 2019 года на Мемориале Знаменских, когда стал первым с результатом 8,01 м и получил травму ноги.
Второе место на чемпионате России занял Артем Примак (7,82 м), третье — Илья Шкуренев (7,81 м). Обладателем лучшего результата сезона в мире является кубинец Лестер Лескей Гэй (8,28 м), в Европе — финн Кристиан Пулли (8,27 м).
На ЧМ-2013 Меньков одержал победу с результатом 8,56 м. На летних чемпионатах России спортсмен побеждал в 2012 и 2018 годах.