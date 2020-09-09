Победительница юниорского ЧЕ-2019 в беге на 400 м Миллер стала первой на чемпионате России

Миллер победила на юниорском чемпионате Европы — 2019 в Швеции, пробежав круг за 51,72 секунды. 25 августа на турнире в Испании россиянка установила личный рекорд — 51,00 секунды.

Чемпионкой России 2019 года на этой дистанции является Антонина Кривошапка, которая из-за проблем с ногой не заявилась на чемпионат страны в Челябинск. На чемпионате России — 2019 она пробежала 400 метров за 51,25 секунды и выполнила квалификационный норматив на Олимпиаду в Токио. Миллер тогда не выступала.