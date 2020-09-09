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16:19 (мск), источник: ТАСС

Победительница юниорского ЧЕ-2019 в беге на 400 м Миллер стала первой на чемпионате России

ЧЕЛЯБИНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Обладательница золотой медали юниорского чемпионата Европы (до 20 лет) Полина Миллер показала лучший результат на чемпионате России в беге на 400 метров. Спортсменка пробежала круг за 51,51 секунды.

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Источник: РИА "Новости"

Второе место заняла Ксения Аксенова (51,71), третье — Алена Мамина (52,53). Лучший результат сезона в мире принадлежит американке Лунне Ирби (50,50), в Европе — представительнице Нидерландов Фемке Бол (51,13).

Миллер победила на юниорском чемпионате Европы — 2019 в Швеции, пробежав круг за 51,72 секунды. 25 августа на турнире в Испании россиянка установила личный рекорд — 51,00 секунды.

Чемпионкой России 2019 года на этой дистанции является Антонина Кривошапка, которая из-за проблем с ногой не заявилась на чемпионат страны в Челябинск. На чемпионате России — 2019 она пробежала 400 метров за 51,25 секунды и выполнила квалификационный норматив на Олимпиаду в Токио. Миллер тогда не выступала.

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