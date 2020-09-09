Холмогоров победил в беге на 800 метров на чемпионате России
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Константин Холмогоров победил в беге на 800 метров на чемпионате России по легкой атлетике в Челябинске.
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Константин Холмогоров победил в беге на 800 метров на чемпионате России по легкой атлетике в Челябинске.
Холмогоров стал первым со временем 1 минута 46,37 секунды. Вторым финишировал Сергей Дубровский (1.47,20), третьим — Игорь Ращупкин (1.48,20).
У женщин на данной дистанции победила Александра Гуляева (2.00,32). Второе место заняла Инесса Гусарова (2.02,04), третье — Светлана Улога (2.02,47).