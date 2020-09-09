Холмогоров победил в беге на 800 метров на чемпионате России

Холмогоров победил в беге на 800 метров на чемпионате России

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Константин Холмогоров победил в беге на 800 метров на чемпионате России по легкой атлетике в Челябинске.