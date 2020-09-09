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17:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Холмогоров победил в беге на 800 метров на чемпионате России

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Константин Холмогоров победил в беге на 800 метров на чемпионате России по легкой атлетике в Челябинске.

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Источник: РИА "Новости"

Холмогоров стал первым со временем 1 минута 46,37 секунды. Вторым финишировал Сергей Дубровский (1.47,20), третьим — Игорь Ращупкин (1.48,20).

У женщин на данной дистанции победила Александра Гуляева (2.00,32). Второе место заняла Инесса Гусарова (2.02,04), третье — Светлана Улога (2.02,47).

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