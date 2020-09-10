Видео с раздеванием самой сексуальной спортсменки мира взбудоражило фанатов

Шмидт показала подготовку перед забегом на дистанции 400 метров. В ролике она сначала предстала в толстовке и спортивных штанах, а затем оказалась в коротком топе и шортах. В комментариях фанаты оценили красоту спортсменки. «После этого видео я поняла, что мне нужно срочно худеть», «Такие видео заставляют смотреть легкую атлетику», — писали они.