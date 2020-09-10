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12:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Видео с раздеванием самой сексуальной спортсменки мира взбудоражило фанатов

Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, выложила в Instagram видео с раздеванием и взбудоражила пользователей сети.

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Источник: Instagram

Шмидт показала подготовку перед забегом на дистанции 400 метров. В ролике она сначала предстала в толстовке и спортивных штанах, а затем оказалась в коротком топе и шортах. В комментариях фанаты оценили красоту спортсменки. «После этого видео я поняла, что мне нужно срочно худеть», «Такие видео заставляют смотреть легкую атлетику», — писали они.

Во время загрузки произошла ошибка.

9 июля бегунья показала фото после первого старта в сезоне. Тогда пользователи сети восхитились фигурой спортсменки.

В 2017 году Шмидт завоевала серебро в составе сборной Германии в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. В 2019-м бегунья завоевала бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.

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