Тимшин победил в десятиборье на чемпионате России по легкой атлетике
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Сергей Тимшин одержал победу в десятиборье на чемпионате России по легкой атлетике в Челябинске.
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Сергей Тимшин одержал победу в десятиборье на чемпионате России по легкой атлетике в Челябинске.
Тимшин стал чемпионом с результатом 7609 очков. Второе место занял Евгений Саранцев (7512). Третий результат показал Евгений Лиханов (7503).
Чемпионат России по легкой атлетике завершится в пятницу.