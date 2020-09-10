Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ланс
ПСЖ
10
Хоккей. НХЛ
11.09
Даллас Старз
Вегас Голден Найтс
Футбол. Еврокубки
20:30
Нымме Калью
Мура
04
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Куньлунь
32
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
ЦСКА
Б
12
Хоккей. КХЛ
11.09
Автомобилист
Торпедо НН
Все события
Фоторепортажи
28Ничья «Локо» и «Зенита», обход Медведева, прощание Миранчука
18Дубль Дзюбы и чудо-гол Караваева принесли России победу
23:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тимшин победил в десятиборье на чемпионате России по легкой атлетике

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Сергей Тимшин одержал победу в десятиборье на чемпионате России по легкой атлетике в Челябинске.

Наверх

Тимшин стал чемпионом с результатом 7609 очков. Второе место занял Евгений Саранцев (7512). Третий результат показал Евгений Лиханов (7503).

Чемпионат России по легкой атлетике завершится в пятницу.

 Эта Соня не даст уснуть: российская теннисистка взбудоражила соцсети
Российская спортсменка исполнила трюк с переодеванием и удивила фанатов
Овечкину предложат новый контракт в «Вашингтон Кэпиталс»
Сехудо объяснил Гэтжи, как победить Хабиба
«Интер» отказал «Барселоне» в продаже игрока сборной Нидерландов
«Он тоже хорош»: Президент «Аталанты» похвалил Антона Миранчука
Бывший чемпион мира по боксу собрался вернуться на ринг в 50 лет
Акинфеев мог перейти в «Спартак». Почему он остался в ЦСКА
«Барселона» отказалась от многомиллионного предложения по Фати
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь