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20:38 (мск), источник: Sport24

Суд отклонил апелляцию чемпионки ОИ Семени. Ей нельзя бегать на средние дистанции из-за переизбытка тестостерона

Южноафриканка ведет борьбу с World Athletics уже 11 лет.

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Источник: Sport24

Бороться на соревнованиях и в суде — разные вещи. Сейчас это прекрасно понимает двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 метров Кастер Семеня. Для нее закончились 11 лет борьбы за право считаться женщиной. Ну, как закончились… Почти.

История Семени началась на чемпионате мира 2009 года, где ее впервые обязали пройти генетический тест. У нее оказался повышенный уровень тестостерона. Бегунья не делала это намеренно — природа постаралась. В 2011 году легкоатлетической федерации (World Athletics) показалось, что это несправедливо по отношению к другим спортсменкам. Так приняли правило, ограничивающее уровень тестостерона на всех женских соревнованиях. С показателем 10 наномолей на литр крови проход был закрыт.

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В 2015 году ситуация изменилась. Индийская бегунья на 100 метров Дьюти Чанд подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) и выиграла дело. Действие правила приостановили, чтобы заняться научным обоснованием. Семене наконец-то не нужно было принимать гормональные препараты, чтобы понижать уровень тестостерона. Результаты стали прежними, позволив ей зажечь на Играх-2016 в Рио. Но счастье длилось недолго.

Изучение вопроса закончилось для World Athletics в мае 2018 года. Правило стало менее жестким, но так и не успело вступить в силу. Боссы федерации хотели позволить соревноваться женщинам, у которых уровень тестостерона в организме не превышает 5 наномоль. Пункт с гормональной терапией никуда не пропал. Дело касалось бегуний, начиная с 400 метров до мили. Семеню это взбесило. И она подала иск в CAS. Решение принимали долго, но в итоге суд остался на стороне World Athletics.

Бегунья отказалась издеваться над своим здоровьем, проигнорировав чемпионат мира-2019 в Дохе. Пока все соревновались, Семеня строчила очередной рассказ. Федеральный суд Швейцарии, как ни странно, сперва удовлетворил ее апелляцию. Уже можно было и возвращаться, но там вдруг дали заднюю. Глава World Athletics Себастьян Коу в очередной раз радостно хлопал в ладоши, потому что Кастер пропала с соревнований, ушла в футбол и практически завязала с легкой атлетикой.

И вот теперь новый удар для Семени. Суд думал, думал и надумал. Взял и постановил, что решение CAS не подлежит обжалованию. Главный аргумент — выводы экспертов. Теперь у Кастер точно два варианта — завязывать с легкой атлетикой или пить гормональные. Казалось, так, но не тут-то было.

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«Я разочарована решением, но не позволю World Athletics накачивать меня лекарствами или запрещать быть собой. Отстраняя спортсменок или подвергая опасности наше здоровье лишь из-за врожденных способностей, World Athletics оказывается на обочине истории. Я продолжу бороться за права спортсменок как на беговой дорожке, так и за ее пределами, пока мы все не сможем свободно бегать так, как дано нам природой», — сказала Семеня AP.

Спортсменка решила, что вместе с адвокатом продолжит бороться за отмену правила. Она планирует обратиться в другие суды. Что же до Олимпиады в Токио, теоретически Семеня может туда поехать, потому что планирует бегать 200-метровку. Там выступать можно без каких-либо ограничений. Но кажется, что и это не продлится долго. Слишком уж сильна у Коу «любовь» к южноафриканке.

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