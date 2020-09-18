Рекорд Сергея Бубки побит

Источник: AFP 2020

На этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме легкоатлет прыгнул на 6,15 метра — на сантиметр выше прежнего рекорда. Таким образом, Дюплантис побил достижение Сергея Бубки 26-летней давности на открытых площадках. В 1994-м украинец прыгнул на 6,14 метра.

В феврале 2020 года Дюплантис установил мировой рекорд в помещении (6,18 метра) на международном турнире в Глазго. 20-летний швед является серебряным призером чемпионата мира 2019 года, также в его активе золото на первенстве Европы-2018.