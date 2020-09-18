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10:18 (мск), источник: Lenta.Ru

Рекорд Сергея Бубки побит

Швед Арман Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AFP 2020

На этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме легкоатлет прыгнул на 6,15 метра — на сантиметр выше прежнего рекорда. Таким образом, Дюплантис побил достижение Сергея Бубки 26-летней давности на открытых площадках. В 1994-м украинец прыгнул на 6,14 метра.

В феврале 2020 года Дюплантис установил мировой рекорд в помещении (6,18 метра) на международном турнире в Глазго. 20-летний швед является серебряным призером чемпионата мира 2019 года, также в его активе золото на первенстве Европы-2018.

Бубка — олимпийский чемпион и шестикратный победитель мировых первенств в составе сборных СССР и Украины. В 2013 году он боролся за пост президента Международного олимпийского комитета, но проиграл выборы немцу Томасу Баху.

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