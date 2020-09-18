Швед отобрал у Бубки последний рекорд. Дюплантис — абсолютно лучший
Пал один из самых знаменитых рекордов, уставленных во времена СССР.
Пал один из самых знаменитых рекордов, уставленных во времена СССР.
Больше 26 лет стоял мировой рекорд великого Сергея Бубки. 31 июля 1994-го украинец в итальянском Сестриере прыгнул феноменальные 6,14 м. Всего пару лет назад казалось, что этот рекорд мира простоит еще не одно десятилетие. Никаких предпосылок к обратному не было. Все, что выше 6,05 м, оставалось для лучших шестовиков мира недосягаемым.
Арманда Дюплантиса в год исторического достижения Бубки на свете еще не было. Он родится только через пять лет. А еще через 20 переписал всю мировую историю легкой атлетики.
Вчера вечером во все той же Италии — только теперь в Риме — Дюплантис устроил очередной сольный концерт. Когда швед в секторе, так получается всегда — остальные прыгуны уходят в тень.
Вот и на этот раз Мондо сначала запротоколировал победу прыжком на 5,85 м, затем с огромным куском преодолел 6 м, а потом сразу перенес на 6,15 м — и со второй попытки красиво преодолел историческую высоту. При этом назвать случившееся сенсацией язык не повернется. Все знали, что это рано или поздно случится. На недавнем турнире в Цюрихе Дюплантис уже был готов переписать достижение Бубки, и не сделал это исключительно
17 сентября все срослось.
Теперь напомним, что швед в зимнем сезоне установил еще мировой рекорд для закрытых помещений. Сначала дал 6,17 (в манеже прыгать легче, там всегда идеальные условия), а спустя всего пару дней — 6,18 м. И вот теперь в этот сумасшедший год, когда
И ведь ему — только 20 лет! В этом году именно Дюплантис — главная спортивная звезда в мире. Ни Месси, ни звезды НБА, ни большая тройка в теннисе, а именно этот швед. Вопреки всему он бьет рекорды, которые еще недавно казались вечными. Причем делает это с такой легкостью, что не возникает сомнений — он только в начале своего пути. По абсолютным результатам Мондо уже превзошел легендарного Бубку. Теперь ему предстоит погоня за еще одним достижением Сергея: количеством мировых рекордов. В активе украинца их 35. У шведа пока три. Догонит?
Владимир Иванов