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11:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Швед отобрал у Бубки последний рекорд. Дюплантис — абсолютно лучший

Пал один из самых знаменитых рекордов, уставленных во времена СССР.

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Источник: Reuters

Больше 26 лет стоял мировой рекорд великого Сергея Бубки. 31 июля 1994-го украинец в итальянском Сестриере прыгнул феноменальные 6,14 м. Всего пару лет назад казалось, что этот рекорд мира простоит еще не одно десятилетие. Никаких предпосылок к обратному не было. Все, что выше 6,05 м, оставалось для лучших шестовиков мира недосягаемым.

Арманда Дюплантиса в год исторического достижения Бубки на свете еще не было. Он родится только через пять лет. А еще через 20 переписал всю мировую историю легкой атлетики.

Вчера вечером во все той же Италии — только теперь в Риме — Дюплантис устроил очередной сольный концерт. Когда швед в секторе, так получается всегда — остальные прыгуны уходят в тень.

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Вот и на этот раз Мондо сначала запротоколировал победу прыжком на 5,85 м, затем с огромным куском преодолел 6 м, а потом сразу перенес на 6,15 м — и со второй попытки красиво преодолел историческую высоту. При этом назвать случившееся сенсацией язык не повернется. Все знали, что это рано или поздно случится. На недавнем турнире в Цюрихе Дюплантис уже был готов переписать достижение Бубки, и не сделал это исключительно из-за жуткого косяка организаторов. Соревнования проводились не на стадионе, а на улице. И швейцарцы как-то не рассчитали время: когда швед, который в тот день был заряжен как никогда, подобрался к рекордным рубежам, на улице банально стемнело. А прыгать при ненастроенном профессионально освещении чревато травмами. Дюплантис рисковать не стал.

17 сентября все срослось.

Теперь напомним, что швед в зимнем сезоне установил еще мировой рекорд для закрытых помещений. Сначала дал 6,17 (в манеже прыгать легче, там всегда идеальные условия), а спустя всего пару дней — 6,18 м. И вот теперь в этот сумасшедший год, когда из-за пандемии вся подготовка к стадионному сезону была скомкана, а стартов набралось с гулькин нос, он умудряется побить еще и летнее достижение.

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И ведь ему — только 20 лет! В этом году именно Дюплантис — главная спортивная звезда в мире. Ни Месси, ни звезды НБА, ни большая тройка в теннисе, а именно этот швед. Вопреки всему он бьет рекорды, которые еще недавно казались вечными. Причем делает это с такой легкостью, что не возникает сомнений — он только в начале своего пути. По абсолютным результатам Мондо уже превзошел легендарного Бубку. Теперь ему предстоит погоня за еще одним достижением Сергея: количеством мировых рекордов. В активе украинца их 35. У шведа пока три. Догонит?

Владимир Иванов

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