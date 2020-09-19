Министр спорта Матыцин считает критику со стороны Ласицкене и Ко неконструктивной. Почему он не прав
К звездам русской ЛА нужно прислушиваться.
К звездам русской ЛА нужно прислушиваться.
«Если вы критикуете, делайте это конструктивно!» — самая важная фраза из недавнего спича министра спорта Олега Матыцина. Обращена она к топовым легкоатлетам России, которые последние годы (как аппарат ИВЛ) поддерживают ее жизнедеятельность — Марии Ласицкене, Сергею Шубенкову и Анжелике Сидоровой.
К Матыцину можно относиться как угодно, но, наверное, пока нельзя говорить, что он пришел сидеть на дорогущем стуле в Минспорта в ожидании ордена и должности в «Газпроме». За тот недолгий срок, что он рулит спортом в стране, Матыцин успел снести легкоатлетическую федерацию (ВФЛА), снова вернуть ей аккредитацию и выплатить многомиллионный штраф за дело Лысенко паразитирующей на России ассоциации Себастьяна Коу (World Athletics). Эти первые шаги ничего не говорят о том, каким министром он будет, но вселяют надежду.
Надежду, правда, небольшую. С выплатой долга ВФЛА знатно профейлилась. Долг погасили не 1 июля, а только 12 августа, просрочив дедлайн. Спасибо большое Минспорту, но до сих пор остается загадкой, почему субсидию нельзя было дать вовремя. Доверие к организации после этого у той же Ласицкене пропало. От этого еще более странно слышать сейчас от Матыцина
Наша звездная тройка никогда не критиковала ВФЛА, Минспорта, Олимпийский комитет (ОКР) и отдельных персонажей, работающих и работавших там, неконструктивно. В большинстве официальных обращений были не только аргументы, но и предложения по изменению тех или иных вещей. В остальном же знающие люди и без фактов понимали о сути происходящего. Открыто говорят ребята еще с тех времен, когда проблемы в федерации только начинали обостряться. Началось это больше четырех лет назад.
Ласицкене, Шубенков и Сидорова делают со своей стороны все, что могут, начиная с острых интервью и поездок в Монако к Коу. Вот только это не их работа. Они ни в чем не виноваты, но продолжают тратить свое бесценное время на эту ситуацию. Теперь их еще обвиняют в несдержанности. Матыцин напирает в своих словах на то, что от World Athletics зависят не только звезды, но и тысячи детей по всей стране. Простите, но тут есть парочка вопросов.
Не эти ли самые звезды мотивируют детей, чтобы идти в легкую атлетику?
Не эти ли самые звезды заставляют зрителей приходить на стадионы и включать телевизор?
Не эти ли самые звезды обеспечивают работу тренерам?
Не эти ли самые звезды поддерживают престиж легкой атлетики в мире?
Не эти ли самые звезды последние годы напоминают антидопинговым службам, что не все в России употребляют запрещенку?
Я понимаю, критика никогда не бывает приятной. От нее опускаются руки, теряется уверенность в себе. Вот только если министр и его команда наметили
Ласицкене, Сидорова и Шубенков стопроцентно в теме происходящего и делают все возможное, чтобы повлиять на проблему. Они успешные, состоявшиеся и гармоничные люди. К таким нужно идти за советом, если хочется понять, что в попытках восстановления легкой атлетики идет не так. Ребята точно не будут предлагать глупые вещи. Пока же никто из руководства (и прошлого, и настоящего) этого не осознал. Начать диалог — совсем не унизительно. А вот говорить о неконструктивной критике точно не стоит. Ведь стратегию, тактику и current mood уже давно пора менять.