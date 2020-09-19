Шубенков победил в беге на 110 м с барьерами на командном ЧР
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Сергей Шубенков стал победителем соревнований в беге на 110 метров с барьерами на командном чемпионате по легкой атлетике в Сочи.
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Сергей Шубенков стал победителем соревнований в беге на 110 метров с барьерами на командном чемпионате по легкой атлетике в Сочи.
Шубенков в субботу пробежал дистанцию за 13,34 секунды. Второе место занял Денис Ежов (14,32), третьим стал Евгений Катунин (14,33).
У женщин в беге на 100 м с барьерами первенствовала Ксения Лабыгина (13,47), второе место заняла Екатерина Блескина (13,62), третье — Виктория Погребняк (13,77).
В беге на 1500 м у мужчин первенствовал Сергей Петров (3 минуты 50,18 секунды), вторым стал Евгений Кунц (3.50,36), третьим — Алексей Бутранов (3.51,18). У женщин на той же дистанции победу праздновала Екатерина Ивонина (4.10,00), второй стала Ольга Вовк (4.11,30), третьей — Дина Александрова (4.12,23).
В прыжках с шестом у мужчин золото взял Георгий Горохов с результатом 5,40 метра. Вторым стал Александр Грипич (5,15), третье место поделили Денис Акиньшин и Виктор Пинтусов (оба — 5,15).