Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Динамо
Ахмат
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Сибирь
Футбол. Зарубежный
20:00
Астон Вилла
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
21:45
Милан
Болонья
Футбол. Зарубежный
22:15
Вулверхэмптон Уондерерс
Манчестер Сити
Хоккей. НХЛ
22.09
Тампа-Бэй Лайтнинг
Даллас Старз
Все события
Фоторепортажи
20Шоу «Динамо», травма Дриусси, «Зенит» без рекорда
28Ничья «Локо» и «Зенита», обход Медведева, прощание Миранчука
13:35 (мск), источник: ТАСС

Универсиада в Бресте станет первым стартом для прыгуна Волкова после переезда в Белоруссию

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Республиканская Универсиада по легкой атлетике, которая пройдет в Бресте с 28 по 30 сентября, станет первым стартом для прыгуна с шестом Матвея Волкова, переехавшего в середине августа из России в Белоруссию. Об этом ТАСС сообщил отец и тренер спортсмена Константин Волков.

Наверх

29 февраля в Москве Волков прыгнул на 5,50 м и установил мировое достижение для спортсменов своего возраста (до 16 лет). Легкоатлет не имеет российского спортивного гражданства, так как никогда не выступал за национальную сборную на международных стартах. В середине августа из-за хронических проблем в российской легкой атлетике и невозможности полноценного участия отечественных легкоатлетов в международных стартах семья Волковых перебралась на постоянное место жительства в Белоруссию.

Читайте также
«Здесь ловить нечего». Матвей Волков — о переходе из России в Белоруссию

«Первый старт у Матвея будет на Универсиаде в Бресте 29 сентября, это студенческий чемпионат страны, который пройдет не под эгидой Федерации легкой атлетики Белоруссии. Поэтому ему разрешено выступать на этом турнире без всяких ограничений», — отметил Волков-старший.

«Он будет прыгать для себя с короткого разбега. У нас нет шестов, которые зависли в Польше и не могут быть сейчас перевезены в Белоруссию в связи с закрытыми границами», — продолжил собеседник ТАСС.

Как пояснил тренер, шведская фирма Nordic отправила Матвею Волкову новую партию жестких шестов, с которыми он может прыгать сейчас (те шесты, с которыми Матвей прыгал зимой, уже не совсем подходят, так как спортсмен вырос). Новые шесты сейчас находятся в Польше.

«25 августа были поданы документы на получение вида на жительство, в течение трех месяцев заявки должны быть рассмотрены. Матвей тренируется в Республиканском центре олимпийской подготовки, условия для подготовки хорошие, никаких проблем нет», — подчеркнул Волков-старший.

Читайте также
 Медведева вернулась в группу Тутберидзе
"Я сидел под парапетом набережной и искал свою правую ступню. Ее почему-то не было"
«Спартак» воспользовался осечкой чемпиона и догнал «Зенит»
«Интер» объявил о прибытии игрока «Барселоны» для медосмотра
«Локомотив» не хочет играть. Такие прецеденты сорвут сезон КХЛ
Против экс-чемпиона Ф-1 подано 145 судебных исков
Защитник «Барселоны» близок к переходу в клуб АПЛ
Биатлонистка сборной России объявила о пропуске сезона
Лэмпард раскритиковал вратаря за ошибку в матче с «Ливерпулем»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь