Универсиада в Бресте станет первым стартом для прыгуна Волкова после переезда в Белоруссию

29 февраля в Москве Волков прыгнул на 5,50 м и установил мировое достижение для спортсменов своего возраста (до 16 лет). Легкоатлет не имеет российского спортивного гражданства, так как никогда не выступал за национальную сборную на международных стартах. В середине августа из-за хронических проблем в российской легкой атлетике и невозможности полноценного участия отечественных легкоатлетов в международных стартах семья Волковых перебралась на постоянное место жительства в Белоруссию.

«Первый старт у Матвея будет на Универсиаде в Бресте 29 сентября, это студенческий чемпионат страны, который пройдет не под эгидой Федерации легкой атлетики Белоруссии. Поэтому ему разрешено выступать на этом турнире без всяких ограничений», — отметил Волков-старший.

«Он будет прыгать для себя с короткого разбега. У нас нет шестов, которые зависли в Польше и не могут быть сейчас перевезены в Белоруссию в связи с закрытыми границами», — продолжил собеседник ТАСС.

Как пояснил тренер, шведская фирма Nordic отправила Матвею Волкову новую партию жестких шестов, с которыми он может прыгать сейчас (те шесты, с которыми Матвей прыгал зимой, уже не совсем подходят, так как спортсмен вырос). Новые шесты сейчас находятся в Польше.