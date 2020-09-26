World Athletics продлила срок на доработку плана ВФЛА по восстановлению

Источник: Спорт РИА Новости

По мнению рабочей группы, в настоящее время у ВФЛА нет ресурсов для подготовки подробного и надлежащего плана по восстановлению, включающего элементы, необходимые совету. Этими требованиями являются: укоренение во всей российской легкой атлетике культуры нулевой терпимости к допингу и реабилитация ВФЛА таким образом, чтобы она стала надежным союзником World Athletics в борьбе за чистый спорт.

Рабочая группа пришла к выводу, что «хотя проект плана лучше, чем тот, что был представлен ранее, он имеет серьезные недостатки и не отвечает большинству требований, изложенных в решении совета, особенно в отношении подробностей того, как будут осуществляться стратегические цели ВФЛА, и в отношении определения показателей эффективности, которые будут использоваться для оценки прогресса в достижении этих целей».

«В настоящее время в ВФЛА нет ни совета директоров, ни высшего руководства и очень мало опытных сотрудников. Им необходимо срочно заполнить эту пустоту людьми, которые разделяют видение изменения культуры организации и спорта, и обладают необходимыми навыками для этого. Мы понимаем, что они находятся в процессе организации выборов нового президента и правления, что, безусловно, станет важным шагом», — сказано в релизе.