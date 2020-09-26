World Athletics продлила срок на доработку плана ВФЛА по восстановлению

По мнению рабочей группы, в настоящее время у ВФЛА нет ресурсов для подготовки подробного и надлежащего плана по восстановлению, включающего элементы, необходимые совету. Этими требованиями являются: укоренение во всей российской легкой атлетике культуры нулевой терпимости к допингу и реабилитация ВФЛА таким образом, чтобы она стала надежным союзником World Athletics в борьбе за чистый спорт.
Рабочая группа пришла к выводу, что «хотя проект плана лучше, чем тот, что был представлен ранее, он имеет серьезные недостатки и не отвечает большинству требований, изложенных в решении совета, особенно в отношении подробностей того, как будут осуществляться стратегические цели ВФЛА, и в отношении определения показателей эффективности, которые будут использоваться для оценки прогресса в достижении этих целей».
«В настоящее время в ВФЛА нет ни совета директоров, ни высшего руководства и очень мало опытных сотрудников. Им необходимо срочно заполнить эту пустоту людьми, которые разделяют видение изменения культуры организации и спорта, и обладают необходимыми навыками для этого. Мы понимаем, что они находятся в процессе организации выборов нового президента и правления, что, безусловно, станет важным шагом», — сказано в релизе.
Согласно решению совета World Athletics, комиссия по восстановлению членства ВФЛА должна была до 31 августа предоставить план по внедрению культуры нулевой терпимости к допингу. В конце августа ВФЛА отправила проект плана первоочередных мероприятий для дальнейшего восстановления. Со своей стороны рабочая группа World Athletics в срок до 30 сентября могла внести в данный документ дополнения и корректировки.