Переехавший из РФ в Белоруссию прыгун с шестом Волков показал лучший результат в Бресте

Студенческие соревнования в Бресте стали для Волкова первыми после переезда. Спортсмен пока не получил гражданства Белоруссии, однако имел право участвовать в турнире, поскольку он проходит не под эгидой национальной легкоатлетической федерации.

Соревнования прыгунов с шестом в Бресте, стартовавшие на стадионе, из-за дождя были перенесены в крытый манеж. Волков, выступавший на турнире вне конкурса, показал результат 5,20 метра. Лучший из белорусских прыгунов с шестом Вадим Котык сумел преодолеть планку на высоте 4,50 м.