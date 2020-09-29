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16:55 (мск), источник: ТАСС

Переехавший из РФ в Белоруссию прыгун с шестом Волков показал лучший результат в Бресте

ТАСС, 29 сентября. Прыгун с шестом Матвей Волков, переехавший в середине августа из России в Белоруссию, показал лучший результат на республиканской Универсиаде по легкой атлетике в Бресте. Об этом сообщает пресс-служба Белорусской федерации легкой атлетики.

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Студенческие соревнования в Бресте стали для Волкова первыми после переезда. Спортсмен пока не получил гражданства Белоруссии, однако имел право участвовать в турнире, поскольку он проходит не под эгидой национальной легкоатлетической федерации.

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Соревнования прыгунов с шестом в Бресте, стартовавшие на стадионе, из-за дождя были перенесены в крытый манеж. Волков, выступавший на турнире вне конкурса, показал результат 5,20 метра. Лучший из белорусских прыгунов с шестом Вадим Котык сумел преодолеть планку на высоте 4,50 м.

29 февраля в Москве Волков прыгнул на 5,50 м и установил мировое достижение для спортсменов своего возраста (до 16 лет). Легкоатлет не имеет российского спортивного гражданства, так как не выступал за национальную сборную на международных турнирах. В середине августа из-за хронических проблем в российской легкой атлетике и невозможности полноценного участия отечественных легкоатлетов в международных соревнованиях семья Волковых переехала на постоянное место жительства в Белоруссию.

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