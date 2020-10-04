Легкоатлет Никитин установил рекорд России в полумарафоне
МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Владимир Никитин стал победителем полумарафона «Моя столица» с национальным рекордом. Дистанцию в 21 км он преодолел за 1 час 1 минуту 9 секунд.
МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Владимир Никитин стал победителем полумарафона «Моя столица» с национальным рекордом. Дистанцию в 21 км он преодолел за 1 час 1 минуту 9 секунд.
Никитин побил рекорд 24-летней давности, предыдущее лучшее достижение принадлежало Дмитрию Капитонову (1:01.15).
Второе место в полумарафоне у мужчин занял Николай Чавкин (отставание 4 минуты 29 секунд), третье — Дмитрий Янюшкин (+12.11).
У женщин победу праздновала чемпионка Европы в помещении в беге на 3 000 метров Елена Коробкина, показавшая результат 1 час 14 минут 30 секунд. Второй стала Алла Сидорова (+3.03), третьей — Александра Бородинова (+3.57).